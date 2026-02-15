Expo-funktionären får fängelse efter grova rattfyllan

Enligt Vänsterkollen, som är en civilsamhälles­organisation känd för sina respekerade granskningar av AFA, Expo och liknande, handlar det om Johan Bergman, styrelseledamot i Tillsammansskapet under dess mest aktiva år.

Den statsfinansierade vänstergruppen bildades 2014 och hade som mest ett 20-tal lokalgrupper. Syftet var att mobilisera demonstranter där SD visade upp sig.

Tillsammansskapet startades av Expo-medarbetaren Alexander Bengtsson, som senare blev föremål för negativ uppmärksamhet i anslutning till #Metoo.

I anslutning till domen mot Johan Bergman har även reaktioner publicerats på sociala medier.

Vissa användare tycker att straffet var för hårt och jämför det med invandraren som nyligen fick en månads fängelse för att ha kört ihjäl en 11-åring:

”En månads fängelse för grovt rattfylleri 🤔 Så om man dessutom kör ihjäl en 11-åring så ingår det liksom i priset? Eller hur ska man tolka det”, skriver användaren.

Falu tingsrätts dom innebär att Johan Bergman nu ska avtjäna ett fängelsestraff på en månad för grovt rattfylleri.