Hela Rupert Lowes återvandringstal på svenska

Jag har valt att tala till er i dag här från gården, eftersom det är den här sortens platser som påminner oss om vad ett fungerande Storbritannien faktiskt bygger på: Hårt arbete. Ansvar. Ansträngning. Plikt. Och respekt för det man har att förvalta.

Det här är det England som är bekant för mig. Det England jag älskar.

På en gård tänker man inte i termer av mandatperioder, rubriker eller opinionsmätningar. Man tänker i säsonger, i generationer. Man tänker på vad man efterlämnar till nästkommande generation.

Det är därför jag står här i dag, på gården, och tillkännager Restore Britain som ett nationellt politiskt parti.

Jag kommer att ägna mitt liv åt att leta upp, organisera, finansiera och lansera hundratals kvalificerade kandidater som kan representera det brittiska folket i nästa allmänna val. Arbetet har redan börjat. Inbjudningar har gått ut till patrioter i partier som ligger nära oss: Reform, de Konservativa, SDP, Advance med flera.

I lokalpolitiken kommer vi att samarbeta med lokala partier och listor – som Great Yarmouth First – som faktiskt sätter sina invånares bästa i främsta rummet. Inför nästa allmänna val ska vi förena oss.

De män och kvinnor som kommer att företräda Restore kommer inte att vara yrkespolitiker. Det lovar jag er. De kommer inte att vara misslyckade ministrar. De kommer inte att vara belastade av tidigare misslyckanden.

De kommer från företagen, från försvaret, från forskningen, från sjukvården, från skolan och från industrin. De kommer att representera verkliga samhällen från norr till söder i vårt avlånga land.

Var och en av dem kommer befinna sig lågt utanför den politiska klass som dominerar i dag. Och alla kommer de vara införstådda med att de beslut som nu måste fattas kommer att vara svåra.

För det finns inga enkla lösningar.

Jag tänker inte leverera tillrättalagda påståenden om hur det är ställt med vårt land, i syfte att trösta någon. Jag har alltid talat klarspråk när jag talat med med det brittiska folket, och idag tänker jag vara uppriktig.

Det som nu krävs kommer att bli ofattbart smärtsamt.

Men för första gången på mycket länge kommer väljarna att få ett verkligt alternativ; ett alternativ som är uppriktigt om omfattningen av det som nu måste göras.

Den första prioriteringen är att återta kontrollen över vilka som kommer till vårt land. Men ännu viktigare: över vilka som får stanna.

Restore Britain kommer inte bara att stoppa massinvandringen. Vi kommer att reversera den.

Varje person som befinner sig här illegalt ska tas i förvar och därefter deporteras. Budskapet ska vara stenhårt och utan undantag: är du i det här landet utan tillstånd, då kommer du att avlägsnas.

Under överskådlig framtid måste betydligt fler utvandra från Storbritannien än invandra.

Om en utländsk medborgare inte kan engelska, bor i allmännyttan, lever på bidrag, vägrar arbeta, inte vill integreras, begår brott eller till och med aktivt föraktar vårt sätt att leva och vill oss illa – då ska den personen lämna landet.

Och om det krävs kommer vi tvinga vederbörande.

Restore Britain ska göra våra samhällen trygga igen – för kvinnor och barn. Det lovar jag.

Om det betyder att miljoner människor måste ut, då ska miljoner ut.

Vi får hela tiden höra att "ekonomin" behöver stora skaror lågutbildad invandrad arbetskraft. Vi vet att det inte stämmer.

Det vi behöver göra är att sätta miljontals friska britter i arbete. Det kräver en genomgripande omläggning av hur välfärden fungerar: vi ska skydda dem som faktiskt behöver hjälp – men vi ska inte längre försörja arbetsföra människor som väljer att leva på andras arbete.

Kan du arbeta, då ska du arbeta.

Så enkelt är det.

Restore Britain kommer att vara fullständigt tydliga: vägrar du konsekvent att ta arbete, då förlorar du dina bidrag.

Vi ska motverka passivitet – och framför allt belöna ansträngning och resultat. Vi ska skapa starka ekonomiska drivkrafter för män och kvinnor att starta företag, skapa möjligheter, bygga välstånd och bilda självförsörjande familjer.

Här på gården vet jag exakt vad det innebär att brottas med elräkningar, arbetskraftsbrist, regleringar, improduktiv byrårkrati, plan- och bygglagar, skatter och evig osäkerhet.

Staten har på allvar blivit ett hinder för vanligt folk.

Restore Britain kommer att utplåna de kvävande skatter som straffar arbete och företagande. Vi kommer att skära regleringar som inte fyller en rimlig funktion.

Vi kommer att avveckla uppblåsta offentliga organ och en överbyråkratisk HR-kultur som gör det svårare att få saker gjorda.

Vi måste sätta punkt för det parasitära Storbritannien. Vi ska återinföra en långsiktig, stabil och förutsägbar politik – så att företag kan planera, investera och växa igen.

Men Restore Britain handlar om mycket mer än siffror i ett kalkylark.

Det handlar om vad vi är som nation – och vad vi är som folk.

Storbritannien är inte bara en ekonomi, en idé eller ett medborgarskap.

Storbritannien är en nation. Och britterna är ett folk. Vårt folk.

Restore Britain kommer aldrig att acceptera att det suddas ut.

Vi ska lyfta fram vårt kristna arv och den identitet som byggt och format detta land: ansvar, återhållsamhet, förlåtelse, plikt och rättvisa.

Kort sagt: ett samhälle som bygger på tillit.

Det innebär att vi försvarar vår kultur. Det innebär att vi sätter stopp för den stegvisa normaliseringen av radikal islamism.

Det innebär burkaförbud, shariaförbud och förbud mot kusinäktenskap, medan vår egen rättsordning återupprättas – den som vuxit fram ur vår historia och våra värderingar.

En regering ledd av Restore Britain skulle förbjuda halal- eller kosherslakt på brittisk mark.

Detta är Storbritannien. Här gör vi saker på vårt sätt.

Det här partiet finns nu av ett enda skäl: vi behöver återupprätta Storbritannien. Att göra landet bättre, tryggare och mer välmående – ett land där brittiska män och kvinnor kan bilda familj och uppfostra sina barn.

Det kommer att bli svårt. Det kommer att göra ont.

Men jag säger er: det är möjligt.

Jag hoppas att ni vill följa oss på den här vägen – och bli medlemmar i vårt parti.

Det här är vårt land. Och det är nu vårt gemensamma ansvar att agera.

Tillsammans ska vi återupprätta Storbritannien.

Tack.