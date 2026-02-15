Återvandringsparti tar brittisk opinion med storm

Ledamoten i det brittiska underhuset Rupert Lowe har lämnat Reform UK och startat partiet Restore UK.

Partiet driver kravet på återvandring och en mer långtgående linje än sitt tidigare parti.

– Miljontals illegala och legala invandrare som inte arbetar, anpassar sig eller respekterar det brittiska folket måste deporteras, säger Lowe i det brittiska underhuset.

Enligt en mätning som partiet beställt från Find Out Now, ett respekterat mätinstitut, får Restore 10 procent väljarstöd.

Reform, lett av Nigel Farage, når 25 procent i samma mätning. Labour får 16 procent, Conservative 13 procent, Green Party 18 procent och Liberal Democrats 13 procent.