Återvandringsparti tar brittisk opinion med storm

Publicerad 15 februari 2026 kl 17.27

Utrikes. Ett nybildat brittiskt parti med krav på omfattande återvandring ser ut att snabbt vinna stöd i opinionen. Enligt en färsk mätning placerar sig partiet redan i närheten av de etablerade partierna.

Ledamoten i det brittiska underhuset Rupert Lowe har lämnat Reform UK och startat partiet Restore UK.

Partiet driver kravet på återvandring och en mer långtgående linje än sitt tidigare parti.

– Miljontals illegala och legala invandrare som inte arbetar, anpassar sig eller respekterar det brittiska folket måste deporteras, säger Lowe i det brittiska underhuset.

Enligt en mätning som partiet beställt från Find Out Now, ett respekterat mätinstitut, får Restore 10 procent väljarstöd.

Reform, lett av Nigel Farage, når 25 procent i samma mätning. Labour får 16 procent, Conservative 13 procent, Green Party 18 procent och Liberal Democrats 13 procent.

Expo-funktionären får fängelse efter grova rattfyllan

Frihetsberövande påföljd för Johan Bergman. Blev en av höjdarna när Expo-toppen Alexander Bengtsson skapade Tillsammansskapet.0 

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

