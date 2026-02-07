SAS försökte lyfta fullastat Airbus A320 från taxibana i Bryssel – så nära var olyckan

Händelsen inträffade sent på torsdagskvällen. SAS flight SK2590, en Airbus A320neo, hade fått klartecken för start från bana 07R på Bryssel-Zaventem.

I stället ställde besättningen upp planet på den parallella taxibanan E1, alltså en transportbana som inte kan användas för start eller landning, och försökte lyfta från den.

Planet accelererade till drygt 220 kilometer i timmen, eller 60 meter per sekund, innan besättningen insåg misstaget och avbröt startförsöket. Inbromsningen skedde precis där taxibanan smalnar av.

Flygplanet stannade vid korsningen V1/C1, bara en kort bit innan taxibanans slut och med flygplatsens eldfängda bränsletankar i färdriktningen.

Flygplatsen bekräftar att planet påbörjade start på taxibanan i stället för på startbanan och att en utredning har inletts. Räddningstjänst skickades omedelbart till platsen.

Ombord fanns 165 personer inklusive besättning, vilket är nära max för flygplansmodellen och fullt lastat i SAS konfiguration.

Ingen skadades fysiskt, men passagerarna fick lämna planet ute på taxibanan och bussas tillbaka till terminalen. Flygningen ställdes in.

Tekniskt sett är händelsen extremt allvarlig. Ett flygplan i startkonfiguration på fel yta riskerar att kollidera med andra flygplan, byggnader, fordon.

I detta fall fanns även risken för kollision med fasta installationer i form av bränsledepån.

"De stoppade precis innan flygplatsens bränsletankar", skriver Aviation Herald med hänvisning till flygplatsuppgifter.

En kollision i den hastigheten hade kunnat få katastrofala följder, inte bara för planet utan för hela flygplatsområdet.

I cockpit ska situationen snabbt ha blivit dramatisk när besättningen insåg var de befann sig. Enligt en passagerare återgav kaptenen senare händelsen för kabinen.

– Vi har haft en hel del stress, bland annat kopplat till avgångstiden, och vi har lyckats blanda ihop taxibanor och startbanor. När vi rullade i relativt hög fart upptäckte vi det och avbröt starten med hård inbromsning, säger kaptenen i sitt utrop till passagerarna.

Han uppgav också att han flugit i 28 år utan att ha varit med om något liknande.

Flera kommentarer från piloter och flygledare i Aviation Herald pekar på systemfaktorer snarare än ett enskilt misstag. Stress kopplat till slottider, sena avgångar och ett komplext taxibanesystem i Bryssel nämns återkommande.

"Lösningen stavas F-A-T-I-G-U-E och stress", skriver en av facktidningens läsare.

Andra pekar på flygplatsens utformning.

"Bryssels taxibanor är en cirkus. Stora korsningar, dålig skyltning och ett extremt rörigt namnsystem", skriver en pilot.

Flera ifrågasätter även flygledningen.

"Tornets uppgift är att övervaka banorna. Sikten var god. Vad tittade tornet på?", skriver en annan.

Ytterligare en teknisk aspekt som lyfts är avsaknaden av varningssystem i cockpit. System som RAAS eller takeoff surveillance kan varna besättningen om planet inte befinner sig på en startbana, men de är inte standardutrustning på alla flygplan.

"Alla flygplan är inte utrustade med dessa system. De hade kunnat varna besättningen", skriver en Airbus-pilot i kommentarerna.

SAS uppger att bolaget samarbetar fullt ut med den pågående utredningen. Någon officiell haveriorsak finns ännu inte fastställd.

Trots att ingen skadades råder det bred enighet i fackdiskussionen om att marginalerna var extremt små.

"Detta handlar inte om att man svängt fel och bromsat. Här påbörjade man en start och avbröt i hög fart. Det är en helt annan allvarlighetsgrad", skriver en deltagare.

Expressen rapporterar att politiker hade kunnat omkomma i kraschen.

– Det hade kunnat gå mer illa, säger Dan-Ove Marcelind (KD), kommunalråd Göteborg, som befann sig ombord.

Att plan svänger fel på flygplatsernas taxibanor är ovanligt och mycket har gjorts för att förhindra sådant sedan den stora flygolyckan i Italien 2001, som var en av Europas värsta flygolyckor.

Den gången kraschade ett SAS-plan efter att ha kolliderat med ett mindre privatflygplan av typen Cessna Citation på startbanan vid Milano-Linate flygplats.

I tät dimma hade Cessnan kört fel och hamnat på aktiv bana, där SAS-planet körde över det under start.

Därefter fortsatte SAS-planet att försöka lyfta – ett felaktigt beslut som ledde till att det kraschade in i en hangar på flygplatsområdet och brann upp.

Totalt omkom 118 människor, och olyckan ledde till omfattande förändringar av skyltning, markradar och rutiner på europeiska flygplatser.

Olyckan blev den allvarligaste för SAS, men på torsdagskvällen var det alltså nära att gå ännu värre på grund av samma grundorsak som sist.

På torsdagen rådde dock inte dimma, utan god sikt, vilket ledde till att piloterna uppfattade situationen och avbröt.