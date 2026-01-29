© FT BILD/ARKIV
Katja Nyberg.

Katja Nyberg blir politisk vilde – Tidögänget tappar majoriteten i riksdagen

Publicerad 29 januari 2026 kl 18.01

Inrikes. Riksdagsledamoten Katja Nyberg lämnar Sverigedemokraterna efter att ha fått körkortet indraget för drograttfylleri. Hon behåller samtidigt sitt mandat som politisk vilde – och enligt uppgift råder "fullt kaos" i partiet. Tidöpartierna har nu förlorat sin majoritet i riksdagen.

Katja Nyberg meddelar att hon lämnar Sverigedemokraterna men sitter kvar i riksdagen.

Beskedet kommer efter att Transportstyrelsen beslutat att återkalla riksdagskvinnans körkort efter att det konstaterats att hon kört bil knarkpåverkad.

– Jag accepterar inte att bli dömd i offentligheten på lösa grunder, säger hon till Epoch Times.

Enligt Nyberg fattades beslutet efter samtal med partiledningen. Hon uppger att hon tänker sitta kvar i riksdagen som politisk vilde.

– Jag står fast vid mitt uppdrag och kommer att fullfölja det förtroende som väljarna har gett mig genom att fortsätta som riksdagsledamot, säger hon till Epoch Times.

Avhoppet innebär att regeringen och SD nu efter tidigare avhopp bara har 173 mandat i riksdagen – färre än de 175 som krävs för en majoritet.

Partiets ledning är starkt kritisk. Gruppledaren i riksdagen, Linda Lindberg, uppger i ett pressmeddelande att SD i stället velat att Nyberg lämnar sitt uppdrag helt.

– I vårt samtal har vi uppmanat henne att lämna sin riksdagsplats, vilket hon tyvärr inte har hörsammat. Istället har hon valt att lämna partiet. Att hon agerar på detta sätt är beklagligt och det visar också att hon varken respekterar partiet eller våra väljare, säger Linda Lindberg i ett pressmeddelande.

Linda Lindberg fortsätter:

– Att hon agerar på detta sätt är beklagligt och det visar också att hon varken respekterar partiet eller våra väljare. Med detta sagt så äger hon sitt mandat och det är därmed hennes beslut att fatta.

Bakgrunden är att Nyberg misstänks ha kört bil påverkad av narkotika. Vid en polisinsats påträffades även en påse misstänkt kokain. En åklagare inledde en förundersökning och Transportstyrelsen har senare meddelat att hon haft narkotika i kroppen.

Situationen har enligt uppgifter skapat stor irritation inom partiet. En planerad presskonferens med partiledningen ställdes in med kort varsel efter beskedet.

– Det är många upprörda känslor just nu, säger en källa till Aftonbladet.

Nyberg nekar till brott. Hennes advokat uppger att inställningen är oförändrad och att hon inte erkänner något av det hon misstänks för.

Riksdagen har nu sex politiska vildar: Jamal El-Haj (tidigare S), Elsa Widding (tidigare SD), Lorena Delgado Varas (tidigare V), Daniel Riazat (tidigare V), Sara-Lena Bjälkö (tidigare SD) och Katja Nyberg (tidigare SD). Sara-Lena Bjälkö lämnade i december SD för KD men räknas formellt som partilös.

