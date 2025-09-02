Sista riktiga höger-tankesmedjan splittras

Tre av de mest kända representanterna för den österrikiska ekonomiska skolan – professorerna Hans-Hermann Hoppe, Rolf W. Puster och Jörg Guido Hülsmann – lämnar det vetenskapliga rådet vid Ludwig von Mises-institutet.

Bakgrunden är institutets beslut att instifta ett nytt ”Mises-minnespris” och ge det till Argentinas president Javier Milei.

Beslutet togs utan någon förankring i det vetenskapliga rådet.

”Detta är inte bara dålig stil, det ger också allmänheten intrycket att besluten stöds av rådet. Så är inte fallet”, skriver professorerna i ett avskedsbrev.

Milei, som beskriver sig själv som libertarian, har blivit världsberömd för sitt löfte att drastiskt minska statens roll i Argentina.

Han har ofta nämnt Ludwig von Mises och Murray Rothbard – en amerikansk ekonom som beskrivs som upphovsman till anarkokapitalismen – i sina tal.

Men enligt Hoppe, Puster och Hülsmann är Mileis kunskaper om den österrikiska skolan och libertarianism ytliga och ibland felaktiga.

De tre professorerna skriver att de inte har något emot att en politiker hedras för praktiska resultat, men bara på längre sikt.

Milei har suttit knappt två år vid makten och hans hittillsvarande framgångar bygger i stort sett på statlig finansiering genom inflation – alltså samma metod som Ludwig von Mises gång på gång kritiserade.

I brevet räknar professorerna upp annat i Argentina som de menar strider mot libertarianska ideal: fortsatt centralisering, utbyggnad av polisstaten, misslyckandet med att avskaffa centralbanken – en av Mileis största vallöften – samt en utrikespolitik ”som inte är inriktad på internationell fred" utan på full lojalitet "med de sittande regeringarna i USA och Israel".

Att ge Milei ett Mises-pris riskerar, skriver de, att skada både Misesinstitutets anseende och den österrikiska skolan som helhet.

"Vi kan och vill inte ta ansvar för detta", avslutar de.

Med deras avhopp återstår endast två av de ursprungliga fem medlemmarna i rådets kärna.