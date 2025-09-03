© Jon Worth/flickr
 

Sju AFD-politiker mystiskt döda inför valet

Publicerad 3 september 2025 kl 14.03

Utrikes. Inför höstens tyska lokalval i betydelsefulla Nordrhein-Westfalen har sju kandidater för högerpartiet Alternative für Deutschland (AFD) avlidit inom loppet av några veckor, skriver Welt.

Dela artikeln

Polisen betonar att det inte finns några tecken på brott. Dödsfallen innebär ändå att nya valsedlar måste tryckas och att vissa poströster får göras om.

Delstaten är med sina 18 miljoner invånare en viktig bricka i Tysklands inrikespolitik när valet sker den 14 september.

AFD:s partiledare Alice Weidel har delat ett inlägg av den pensionerade ekonomen Stefan Homburg, som skrev att antalet dödsfall är ”statistiskt nästan omöjligt”.

Partiets vice ordförande i Nordrhein-Westfalen, Kay Gottschalk, sade till Politicos Berlin Playbook Podcast att han förstår att frågorna väcks men att det inte finns något som stöder misstankar om något annat än naturliga orsaker.

– Vi vill att fallen utreds, men utan att genast hamna i konspirationsteorier, sade han och betonade att man måste visa hänsyn till familjerna.

Polisen har uppgett till nyhetsbyrån DPA att de första fyra dödsfallen berodde på naturliga orsaker eller att orsaken inte offentliggörs av hänsyn till de anhöriga. Samma gäller för de två senare fallen.

Partiet har samtidigt fått stöd från flera profiler på den amerikanska högern som anklagar den tyska regeringen för att försöka kväva AFD genom byråkratiska metoder.

Vägrar lämna ut övervakningsfilmer: "Folk kan bli rasister"

Beslutet: Klipp på terroriserande "ungdomsgäng" får inte publiceras. Filmerna "skulle skapa rasistiska fördomar hos resenärerna."0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Argumentet för separata badtider: Kvinnor "kan bli gravida" om de simmar i samma bassäng som män

"En särskilt stark typ av spermier kan orsaka graviditet även utan penetrering." Statliga "experten" hånas för utspelet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

M-beskedet: "Historisk bidragshöjning" för familjer med många barn

Växande väljargruppen får påökt – rejält. "I dag presenterar den moderatledda regeringen en historisk höjning".0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.