Sju AFD-politiker mystiskt döda inför valet

Polisen betonar att det inte finns några tecken på brott. Dödsfallen innebär ändå att nya valsedlar måste tryckas och att vissa poströster får göras om.

Delstaten är med sina 18 miljoner invånare en viktig bricka i Tysklands inrikespolitik när valet sker den 14 september.

AFD:s partiledare Alice Weidel har delat ett inlägg av den pensionerade ekonomen Stefan Homburg, som skrev att antalet dödsfall är ”statistiskt nästan omöjligt”.

Partiets vice ordförande i Nordrhein-Westfalen, Kay Gottschalk, sade till Politicos Berlin Playbook Podcast att han förstår att frågorna väcks men att det inte finns något som stöder misstankar om något annat än naturliga orsaker.

– Vi vill att fallen utreds, men utan att genast hamna i konspirationsteorier, sade han och betonade att man måste visa hänsyn till familjerna.

Polisen har uppgett till nyhetsbyrån DPA att de första fyra dödsfallen berodde på naturliga orsaker eller att orsaken inte offentliggörs av hänsyn till de anhöriga. Samma gäller för de två senare fallen.

Partiet har samtidigt fått stöd från flera profiler på den amerikanska högern som anklagar den tyska regeringen för att försöka kväva AFD genom byråkratiska metoder.