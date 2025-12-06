S-kommun spelar in trädens inre ljud för 460.000 kronor

Staden har anlitat artisten Familjen och en reklambyrå för att ta fram filmen, där ljud från träd används i en ny version av "Malmö stad", som beskrivs som en lokal anthem.

– Vi har jobbat med en byrå som hjälpt oss kläcka idén och vi var väldigt glada över idén just därför att låten ”Malmö stad” är lite som en Malmö-anthem och är väldigt omtyckt, säger Cornelia Grimshorn, projektledare för kommunikation på Malmö stads fastighets- och gatukontor, till SVT.

Syftet är enligt Malmö stad att få fler Malmöbor att förstå varför kommunen satsar på träd i ombyggnadsprojekt och klimatanpassning.

– Vi vill informera Malmöborna om hur viktigt det är att vi satsar på träd. Till exempel så planterar vi träd längs gator i våra ombyggnader i staden och då vill vi nå ut med att vi faktiskt jobbar med det här och satsar på det, säger Cornelia Grimshorn till SVT.

Filmproduktionen, inklusive artistsamarbetet, kostar 460 000 kronor. Kritiker pekar samtidigt på att Malmö varje år får omkring 7,2 miljarder kronor i olika bidrag från övriga landet, motsvarande cirka 20 miljoner kronor om dagen, och menar att staden borde vara mer återhållsam med symbolprojekt.

– Det är jätteviktigt att vi kommunicerar hur vi utvecklar staden. Det berör Malmöborna varje dag och träd är en jätteviktig del i den större klimatanpassningen som Malmö behöver göra. Därav ser vi att vi behöver kommunicera det här, säger Cornelia Grimshorn, som i inslaget beskriver satsningen som en bra investering.