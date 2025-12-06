© PIXLR
 

S-kommun spelar in trädens inre ljud för 460.000 kronor

Publicerad 6 december 2025 kl 15.03

Inrikes. Malmö stad har lagt 460.000 kronor på en "konstnärlig" filmproduktion där trädens "inre ljud" spelas in och vävs in i en remix av låten "Malmö stad". Projektet ska lyfta trädens betydelse i stadens klimatarbete, men möts av hård kritik för att vara slöseri med skattepengar, skriver Tidningen Näringslivet.

Dela artikeln

Staden har anlitat artisten Familjen och en reklambyrå för att ta fram filmen, där ljud från träd används i en ny version av "Malmö stad", som beskrivs som en lokal anthem.

– Vi har jobbat med en byrå som hjälpt oss kläcka idén och vi var väldigt glada över idén just därför att låten ”Malmö stad” är lite som en Malmö-anthem och är väldigt omtyckt, säger Cornelia Grimshorn, projektledare för kommunikation på Malmö stads fastighets- och gatukontor, till SVT.

Syftet är enligt Malmö stad att få fler Malmöbor att förstå varför kommunen satsar på träd i ombyggnadsprojekt och klimatanpassning.

– Vi vill informera Malmöborna om hur viktigt det är att vi satsar på träd. Till exempel så planterar vi träd längs gator i våra ombyggnader i staden och då vill vi nå ut med att vi faktiskt jobbar med det här och satsar på det, säger Cornelia Grimshorn till SVT.

Filmproduktionen, inklusive artistsamarbetet, kostar 460 000 kronor. Kritiker pekar samtidigt på att Malmö varje år får omkring 7,2 miljarder kronor i olika bidrag från övriga landet, motsvarande cirka 20 miljoner kronor om dagen, och menar att staden borde vara mer återhållsam med symbolprojekt.

– Det är jätteviktigt att vi kommunicerar hur vi utvecklar staden. Det berör Malmöborna varje dag och träd är en jätteviktig del i den större klimatanpassningen som Malmö behöver göra. Därav ser vi att vi behöver kommunicera det här, säger Cornelia Grimshorn, som i inslaget beskriver satsningen som en bra investering.

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

Ville Hitler verkligen ha krig?

Efter invasionen av Polen. Pat Buchanan om hur andra världskriget egentligen började.0 Plus

Blodiga kaoset på Pressbyrån när asylsökare plötsligt försöker skära halsen av kund

Hugger offret upprepade gånger i halsen, huvudet och magen. Övervakningskameran i butiken fångade attacken.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ikea lämnar det svenska – i smyg

"My Swedish is still very problematic". Symbolik och ritualer ersätter blågula jättens svenska arv.0 

Ekonominyheter

Inflationen sjunker rejält – nu nära målet

"Nu är vi verkligen på väg.". Men några nya räntesänkningar väntas inte i närtid.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.