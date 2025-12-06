USA:s nya utrikesmål: Nej till EU-invandring – "Europa ska vara europeiskt"

Bedömningen finns i årets uppdatering av USA:s nationella säkerhetsstrategi, där president Donald Trump presenterar sin utrikespolitik som ett stöd till likasinnade nationalistiska rörelser.

I avsnittet om Europa varnas för att migrationspolitiken i allierade stater i Europa gör att de ”inte går att känna igen” och att ”vissa Nato-medlemmar blir länder där befolkningsmajoriteten inte längre är europeisk”.

Strategin slår fast att USA:s mål är att hjälpa Europa ”att korrigera sin nuvarande kurs”.

"USA vill att Europa förblir europeiskt" står det bland annat.

Dokumentet går hårt åt EU och andra ”transnationella organ”, som anklagas för att inskränka yttrandefriheten, undergräva nationellt självbestämmande och ”trampa på grundläggande demokratiska principer” för att hålla oppositionen borta från makten.

Formuleringarna ligger nära den så kallade ”great replacement”-teorin, en "nationalistisk konspirationsteori" om att vita befolkningar medvetet ersätts av icke-vita immigranter, beklagar sig vänstertidningen.

I Tyskland tog utrikesminister Johann Wadephul tydligt avstånd från den amerikanska linjen.

– Vi tror inte att vi behöver ta råd här från något annat land eller parti, säger Johann Wadephul till tidningen New York Times.

– USA är vår viktigaste allierade i Nato, men frågor om yttrandefrihet, åsiktsfrihet och hur vi organiserar vårt liberala samhälle i Förbundsrepubliken Tyskland hör inte dit, säger Johann Wadephul till samma tidning.

Även i Bryssel blev reaktionen skarp.

– Det är en frontalattack mot Europeiska unionen, helt oacceptabelt och fullt av extrema, chockerande formuleringar och direkta uppmaningar till valpåverkan, säger den italienske EU-parlamentarikern Brando Benifei till tidningen.

Strategin har väckt oro för hur USA ser på kriget i Ukraina och relationen till Nato. Dokumentet kritiserar ”europeiska tjänstemän med orealistiska förväntningar på kriget” i instabila minoritetsregeringar och slår fast att USA bör verka för att ”avsluta bilden – och förhindra verkligheten – av Nato som en ständigt expanderande allians”, en formulering som påminner om Vladimir Putins retorik, tycker New York Times.

I Italien drar den centerliberale senatorn Carlo Calenda långtgående slutsatser.

– Den visar att Donald Trump är en fiende till Europa och en fiende till demokratin, säger Carlo Calenda till vänstertidningen.

– Han är en mobbare, och man kan inte hantera en mobbare genom att vara varm och snäll. Det är inte så man hanterar honom, säger Carlo Calenda till samma tidning.

På andra sidan spektrumet ligger Ungerns premiärminister Viktor Orbán nära den amerikanska linjen.

– De som har makt agerar, de som inte har det pratar bara, säger Viktor Orbán i ungersk statsradio.

– Därför är det starka aktörer som Ryssland och USA som förhandlar och sluter avtal, medan det svaga Europa ställs utanför och väljer att prata i stället för att forma sin egen framtid, säger Viktor Orbán.