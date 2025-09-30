Stoltenberg: Ukraina måste gå före sjukvård och skola

– Jag vet att en ytterligare miljard till Ukraina eller en miljard extra till det nationella försvaret är en miljard mindre till andra goda ändamål som sjukvård, utbildning och infrastruktur. Men vi måste komma ihåg att den högsta kostnaden är att låta Putin vinna, sade Stoltenberg vid Warsaw Security Forum.

Politikern meddelade också att Norge sedan han tillträdde på finansdepartementet har tredubblat sitt militära stöd till Ukraina och höjt försvarsutgifterna markant.

Hans budskap är i linje med Natos nye generalsekreterare Mark Ruttes, som tidigare uppmanat till att skära i välfärden för att få mer pengar över till kriget.

Samtidigt ökar flera västeuropeiska regeringar sina militärbudgetar med hänvisning till hotet från Ryssland.

Moskva förnekar att man planerar att attackera Nato eller EU-länder och pekar ut larmen om ryska aggressioner mot västländer som en förevändning för upptrissade försvarsanslag. Utrikesminister Sergej Lavrov säger att vissa EU- och Nato-företrädare nu ”på allvar börjar tala om ett tredje världskrig som ett möjligt scenario”.