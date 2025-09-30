© Riksbanken/Regeringen
 

Stoltenberg: Ukraina måste gå före sjukvård och skola

Publicerad 30 september 2025 kl 11.47

Utrikes. Den tidigare Nato-chefen och nuvarande norska finansministern Jens Stoltenberg säger att Västeuropa måste fortsätta skicka miljarder till Ukrainakriget – även om det sker på bekostnad av sjukvård, utbildning och infrastruktur.

Dela artikeln

– Jag vet att en ytterligare miljard till Ukraina eller en miljard extra till det nationella försvaret är en miljard mindre till andra goda ändamål som sjukvård, utbildning och infrastruktur. Men vi måste komma ihåg att den högsta kostnaden är att låta Putin vinna, sade Stoltenberg vid Warsaw Security Forum.

Politikern meddelade också att Norge sedan han tillträdde på finansdepartementet har tredubblat sitt militära stöd till Ukraina och höjt försvarsutgifterna markant.

Hans budskap är i linje med Natos nye generalsekreterare Mark Ruttes, som tidigare uppmanat till att skära i välfärden för att få mer pengar över till kriget.

Samtidigt ökar flera västeuropeiska regeringar sina militärbudgetar med hänvisning till hotet från Ryssland.

Moskva förnekar att man planerar att attackera Nato eller EU-länder och pekar ut larmen om ryska aggressioner mot västländer som en förevändning för upptrissade försvarsanslag. Utrikesminister Sergej Lavrov säger att vissa EU- och Nato-företrädare nu ”på allvar börjar tala om ett tredje världskrig som ett möjligt scenario”.

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Bild på Malmösomalier väcker frågor om slöseri

Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Här får vänsterkomikern stryk av arga pappan

Video: Får nog efter motbjudande PK-skämtet. "Det har sina konsekvenser."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åkesson: Stäng moskén och dra in imamens medborgarskap

SD sätter press på regeringen efter predikan i Kristianstad. Vill återkalla medborgarskap för extrema muslimer.0 

Ekonominyheter

Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Grundaren drar sig tillbaka – efter kritik mot vapenaffärer.. Beskedet får aktien att rasa.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.