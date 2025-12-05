© FT BILD/ARKIV
 

Uppgift: Ung man fick handen avhuggen med machete

Publicerad 5 december 2025 kl 10.06

Inrikes. En ung man i 20-årsåldern vårdas efter mycket svåra skärskador efter ett brutalt våldsdåd i Gröndal i södra Stockholm. Enligt uppgifter till Expressen ska mannen ha fått handen avhuggen och fått djupa skärskador på ett ben.

Dela artikeln

Larmet kom vid 19-tiden på torsdagskvällen. Mannen hade då skadats i området i södra Stockholm.

Enligt Expressen ska mannen ha blivit huggen svårt. Han ska ha fått handen avhuggen och fått djupa skärskador i ena benet.

Den avhuggna handen opererades tillbaka under natten, erfar tidningen.

En bild från platsen visar hur polisen hanterar ett föremål som beskrivs som någon form av machete eller stor kniv.

Minst en person i 20-årsåldern har gripits efter attacken. Enligt Expressens uppgifter är dådet kopplat till gängkriminalitet. Personer som uppges vara inblandade tillhör ett kriminellt nätverk i Stockholmsområdet som är lojalt mot Foxtrotnätverket.

Efter händelsen påbörjade polisen en insats i området för att hitta en eller flera gärningspersoner.

GW: "Mycket tydligt" att våldsutvecklingen beror på invandringen

Avbryts av TV4:s programledare: "Är det verkligen så enkelt?" "Ja", konstaterar Leif GW Persson.0 Plus

Hon döms för våldtäktsstatistik om afghaner

Unga politikerns publicering var olaglig. "Jag kommer inte att låta mig tystas."0 Plus

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Bar Hitlermask på raggarfest – döms för hets mot folkgrupp

Gjorde succé bland ungdomarna på Summer Meet i Västerås. Då ingrep ridande polis – med elpistoler, batonger och pepparsprej.0 

Ekonominyheter

Inflationen sjunker rejält – nu nära målet

"Nu är vi verkligen på väg.". Men några nya räntesänkningar väntas inte i närtid.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.