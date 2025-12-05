Uppgift: Ung man fick handen avhuggen med machete

Larmet kom vid 19-tiden på torsdagskvällen. Mannen hade då skadats i området i södra Stockholm.

Enligt Expressen ska mannen ha blivit huggen svårt. Han ska ha fått handen avhuggen och fått djupa skärskador i ena benet.

Den avhuggna handen opererades tillbaka under natten, erfar tidningen.

En bild från platsen visar hur polisen hanterar ett föremål som beskrivs som någon form av machete eller stor kniv.

Minst en person i 20-årsåldern har gripits efter attacken. Enligt Expressens uppgifter är dådet kopplat till gängkriminalitet. Personer som uppges vara inblandade tillhör ett kriminellt nätverk i Stockholmsområdet som är lojalt mot Foxtrotnätverket.

Efter händelsen påbörjade polisen en insats i området för att hitta en eller flera gärningspersoner.