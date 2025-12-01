© SU
 

Journalistutbildningen pausas – är för dålig

Publicerad 1 december 2025 kl 15.11

Media. Stockholms universitet stoppar intaget till JMK:s treåriga journalistprogram. En granskning visar att bristerna är så stora att utbildningen behöver göras om i grunden innan nya studenter kan tas in. Beskedet utlöser chock och vrede bland studenterna.

Enligt tidningen Journalisten visar den genomförda granskningen att den vetenskapliga nivån på utbildningen inte håller måttet.

Det är bakgrunden till att JMK nu pausar antagningen och inleder ett större omtag.

I ett mejl till sina studenter skriver studierektor Jimmy Pettersson att förändringsarbetet kommer att ta tid.

"För att tillmötesgå de åtgärder granskningen redovisat behöver programmets innehåll revideras. Detta är en process som behöver ta tid. Därför pausas antagningen till programmet hösten 2026, med utgångspunkt att kunna ta in nya studenter hösten 2027", skriver han.

Beskedet har väckt kraftiga reaktioner bland studenterna.

"Studenterna är förda bakom ljuset och beslutet fattades bakom vår rygg utan någon som helst insyn", skriver en av dem till Journalisten.

Antagningen till programmet pausas hösten 2026 med utgångspunkt att man ska kunna ta in nya studenter igen hösten 2027.

