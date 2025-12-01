Trump om somalier: "Vi vill inte ha dem – kan du förstå det?"

Två medlemmar ur Nationalgardet sköts förra veckan i närheten av Vita huset av en afghansk medborgare. En av dem avled av sina skador, den andra skadades.

Händelsen har blivit startskottet för skärpta besked i invandringsfrågan från Donald Trump.

Hans administration inför nu en paus för alla asylbeslut som rör personer från en grupp på 19 länder som redan omfattas av amerikanska inresebegränsningar.

När Trump fick frågor om hur länge stoppet ska gälla svarade han att han inte ser någon tidsgräns framför sig och betonade att pausen kan bli långvarig. På samma pressträff gick han till angrepp mot invandrare från bland annat Somalia.

– Det är folk som inte borde vara i vårt land. Det inkluderar somalier och flera andra, sade han.

När en kvinnlig reporter pressade honom om hur länge asylstoppet ska gälla svarade presidenten:

– Förmodligen under en lång tid. Vi vill inte ha dessa människor här, vi har tillräckligt med problem.

När reportern fortsatte ställa följdfrågor vände sig Trump direkt till henne och upprepade sitt budskap.

– Vi vill inte ha de här människorna, kan du förstå det? Förstår du det? Vet du varför vi inte vill ha dem? För att många har betett sig illa.

Han pekade särskilt ut Somalia som exempel.

– Länder som Somalia som i princip inte har någon regering, militär eller polis, allt de gör är att gå runt och mörda varandra. Sen kommer de hit och säger åt oss hur vi ska styra vårt land. Vi vill inte ha dem.