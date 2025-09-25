Styckad tonårsflicka hittad i Spotify-rapparens bil

TMZ uppger att den omkomna är 15-åriga Celeste Rivas Hernandez, som anmäldes försvunnen för över ett år sedan.

Enligt amerikanska medier ska hon och D4vd – som egentligen heter David Anthony Burke – ha haft likadana tatueringar.

D4vd är i nuläget inte misstänkt för brott och samarbetar med polisen, enligt TMZ.

Han fick sitt genombrott med ”Here With Me”, som har passerat en miljard strömningar på Spotify. Även "Romantic Homicide" är en stor hit.

Inför bokningen skrev Fryshuset: ”Just nu är det svårt att vara hetare än D4vd”.

Arrangören bekräftar nu för TV4 att den planerade spelningen den 4 oktober inte blir av.

”Den information jag har är att konserten är inställd”, skriver Fryshuset till Expressen.