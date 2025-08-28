Svenska flickor nu sämre än pojkarna på matematik – för första gången

Flickor har under lång tid presterat bättre än pojkar i skolan men nu pekar statistiken på en ny trend: könsskillnaden i skolresultat har minskat och i årskurs 9 har skillnaden aldrig tidigare varit så liten som nu.

Samma mönster syns i betygsstatistiken för årskurs 6 och i gymnasieskolan.

– Det visar att utvecklingen inte kan förklaras av förändringar i en viss åldersgrupp utan att det är en mer genomgripande trend, säger Sanna Vent, undervisningsråd på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Den främsta förklaringen till de minskade könsskillnaderna är att flickor har försämrat sina resultat de senaste åren. Flickors resultatnedgång är särskilt stor i matematik där pojkarna nu för första gången har högre betyg än flickor.

– Det finns tydliga skillnader mellan könen när det gäller inställningen till matematik. Flickor är mindre positiva än pojkar till att lära sig matematik och har sämre självförtroende i ämnet, säger Sanna Vent.

Störst förändring bland svenska flickor

Rapporten visar också att det framför allt är bland flickor med "svensk bakgrund" som skolresultaten har försämrats. Bland elever med utländsk bakgrund har behörigheten till gymnasieskolan ökat för både flickor och pojkar, men mest för pojkarna.

– Vi ser en oroande utveckling bland flickor med svensk bakgrund, och detta oavsett vilket socioekonomiskt område deras skola ligger i. Den utvecklingen behöver vi fortsätta följa, säger Sanna Vent.

Det finns ingen enskild faktor som kan förklara varför flickor som grupp har börjat prestera sämre i skolan, men flera studier pekar på att flickor trivs allt sämre i skolan, att de upplever mindre studiero och känner en ökad stress över skolarbetet.