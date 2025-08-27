Polens nya president drar in bidragen för ukrainare

– 800+-förmånen ska bara beviljas ukrainare som anstränger sig för att arbeta. Detsamma gäller sjukvården, säger presidenten enligt Do Rzeczy.

Han fortsätter:

– Om vi ser på sjukvården och noterar en viss preferens för ukrainare jämfört med polacker, och det faktum att ukrainare har rätt till sjukvård oavsett om de tar anställning och betalar sjukförsäkringsavgifter eller inte, hamnar vi i en situation där polska medborgare behandlas sämre i sitt eget land än våra gäster från Ukraina.

Samtidigt understryker Nawrocki att Warszawa står fast vid stödet till Kiev i kriget.

– Polens intresse är att militärt stödja Ukraina i denna konflikt, eftersom Ryska federationen är ett hot mot världen, säger han.

Presidentens beslut att använda vetorätten i frågan hyllas av politiker inom oppositionspartiet PiS.

"Respekt, president Nawrocki, Polen åt polackerna! Inga privilegier för tillfälliga gäster i vårt polska hem. Det finns ingen acceptans för att en polack ska behandlas sämre än en ukrainare", skriver PiS-ledamoten Janusz Kowalski på X.

Samtidigt varnar vice premiärministern och digitaliseringsministern Krzysztof Gawkowski för konsekvenser för Ukrainas Starlink-uppkoppling när biståndslagen för ukrianare slopas, då stödet är knutet till lagen.

"Det här är slutet för Starlink-internet, som Polen tillhandahåller Ukraina när landet för krig", skriver ministern på X.

En möjlig lösning som lyfts är att reglera Starlink-stödet i en separat lag, skild från sociala förmåner för ukrainska medborgare i Polen.