Video: Lynchmobbens attack mot invandringskritisk politiker

Publicerad 27 augusti 2025 kl 15.45

Utrikes. I den schweiziska staden Lausanne har våldsamma upplopp brutit ut för andra kvällen i rad, efter att en 17-årig schweizisk medborgare från Kongo omkommit under en polisjakt i söndags. En politiker från invandringskritiska SVP attackerades och misshandlades av en mobb – något som fångades på film.

Enligt polisen deltog omkring 150–200 personer i kravallerna under tisdagskvällen.

De satte upp vägspärrar, tände eld på containrar och soptunnor samt vandaliserade en buss, enligt polisen.

Polisen besköts med gatstenar, byggstängsel och molotovcocktails. Upploppen slogs tillbaka med tårgas och gummikulor.

Oroligheterna började redan natten innan, då cirka 100 ungdomar deltog. Under den natten utsattes SVP-politikern Thibault Schaller för en lynchattack som fångades på film.

I videon syns hur ett stort gäng jagar honom och sedan överöser honom med sparkar när han fallit till marken.

”De beordrade mig att lämna platsen. Jag vägrade och frågade vad som hände. En knuffade mig, jag knuffade tillbaka och tog ett steg bakåt. Någon ropade något, och 10–15 personer sprang emot mig från alla håll. Jag sprang, fick slag, de blockerade min väg, jag föll, skyddade mig. Jag reste mig, sprang, blev omringad igen mot en vägg, fick slag. Sedan lyckades jag ta mig därifrån. Jag mår bra, men vi måste verkligen ta tillbaka den här staden”, skriver Schaller på X.

Han uppger att det var ett par vänsterextremister som kände igen honom och pekade ut honom för invandrarmobben. I videon hörs hur någon kallar honom ‘fascist’ under attacken.

Upploppen utlöstes av att den 17-årige afrikanen Marvin M. dödats av polisen. Enligt polisen körde han en stulen scooter och kraschade in i en garageport under en jakt.

Hans mor hävdar för tidningen 24 Heures att sonen ”inte var någon scootertjuv” och ”inte någon bandit”. Hon beskriver honom som en passionerad rappare, och hans musikgrupp har tagit avstånd från våldet i staden.

Thibault Schaller skriver själv att polisen inte bär skulden för tonåringens död och att "denna tragedi hade kunnat undvikas."

"Han behövde bara lyssna på polisen."

