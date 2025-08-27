Amerikansk toppdiplomat till attack mot Merz: "Svag och woke"

Richard Grenell, Trumps sändebud för specialuppdrag under hans nuvarande administration och tidigare ambassadör i Berlin, reagerar på offret John Rudats virala video.

”Friedrich Merz måste förstå att det tyska folket är innerligt trötta på denna svaga woke-repons”, skriver Grenell på X.

. @_FriedrichMerz must understand that the German people are sick and tired of this weak and woke response. https://t.co/nOQjrfst8O — Richard Grenell (@RichardGrenell) August 24, 2025

I sin egen video, som spelades in på sjukhuset efter misshandeln på tåget, säger Rudat:

– Om ni inte trodde att Europa hade ett invandringsproblem, särskilt Tyskland, låt mig då upplysa er om saken.

– Om de kan göra detta mot Tysklands befolkning och sedan släppas efter tolv timmar, var är lagen? Var är strukturen? Om tyskar måste följa lagen och den strukturen men dessa människor kan komma in, svinga knivar, skada, missbruka och terrorisera medborgarna, vad betyder det då?