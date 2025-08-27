© National Intelligence/Skärmdump
Richard Grenell och den misshandlade amerikanen John Rudat.

Amerikansk toppdiplomat till attack mot Merz: "Svag och woke"

Publicerad 27 augusti 2025 kl 12.32

Utrikes. En 21-årig amerikansk turist fick ansiktet uppskuret i en knivattack av syriska invandrare på en spårvagn i Dresden. Dådet, som väckt stor uppmärksamhet i både tysk och amerikansk press, leder nu till hård amerikansk kritik mot CDU-ledaren Friedrich Merz.

Richard Grenell, Trumps sändebud för specialuppdrag under hans nuvarande administration och tidigare ambassadör i Berlin, reagerar på offret John Rudats virala video.

”Friedrich Merz måste förstå att det tyska folket är innerligt trötta på denna svaga woke-repons”, skriver Grenell på X.

I sin egen video, som spelades in på sjukhuset efter misshandeln på tåget, säger Rudat:

– Om ni inte trodde att Europa hade ett invandringsproblem, särskilt Tyskland, låt mig då upplysa er om saken.

– Om de kan göra detta mot Tysklands befolkning och sedan släppas efter tolv timmar, var är lagen? Var är strukturen? Om tyskar måste följa lagen och den strukturen men dessa människor kan komma in, svinga knivar, skada, missbruka och terrorisera medborgarna, vad betyder det då?

