SD-larmet: Moderaterna viker ner sig om bidragstak

Publicerad 27 augusti 2025 kl 14.18

Inrikes. En ny konflikt har blossat upp inom Tidösamarbetet när partierna förhandlar om mandatperiodens sista budgetproposition. Striden gäller det utlovade bidragstaket – och Sverigedemokraterna är oroliga för att Moderaterna försöker backa ur, trots att det var M som lanserade förslaget.

– Man öppnar hela tiden för nya tolkningar, det är oroande, säger en anonym SD-källa till SVT.

Bidragstaket har varit en moderat profilfråga sedan 2016 och ingår i Tidöavtalet. Tanken är att det tillsammans med aktivitetskrav för bidragstagare och en kvalificering över tid till välfärden ska göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete.

"Ökad segregation"
Men en utredning som partierna själva tillsatt pekar på att ett tak riskerar att "öka segregationen" och slå hårt mot bidragsfamiljer.

”Konsekvenserna för de barn som påverkas av bidragstaket kan bli stora, både på kort och lång sikt, och förslaget bedöms inte vara förenligt med barnkonventionen”, heter det i utredningen.

M:s presschef Amos Friedman avfärdar kritiken i en skriftlig kommentar:

”Det är helt fel, bidragstaket är ett rent moderat förslag som är prioriterat för oss i budgeten. SVT borde frågat oss före publicering istället för att svälja något spinn med hull och hår. Lite oproffsigt.”

Förhandlingarna är fortfarande i ett tidigt skede, men frågan kan i slutändan hamna på partiledarnas bord.

– Det ligger i korten, säger SD-källan till SVT.

