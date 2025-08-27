© Arkivbild
 

Konsumentverket vill totalförbjuda telefonförsäljning

Publicerad 27 augusti 2025 kl 13.27

Inrikes. Telefonförsäljning bör förbjudas helt. Det föreslår Konsumentverket i en rapport som i dag överlämnats till regeringen.

Missnöjet med försäljningssamtal beskrivs som utbrett. Enligt myndigheten svarar sex av tio svenskar inte på okända nummer för att slippa försäljare.

Nästan ingen är positiv till telefonförsäljning – inte ens när det handlar om relationer till befintliga leverantörer.

– Telefonförsäljning berövar konsumenten initiativet och kontrollen över både vad som ska handlas och när det ska ske. Konsumenten överrumplas och möter oförberedd en angelägen säljare som oftast bara har en enda produkt att sälja. Affärsmetoden är problematisk i sin grundkonstruktion och förutsättningarna att ta till sig information och begrunda sina behov är undermåliga, oavsett om regelverket följs eller inte, säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.

Trots regler som Nix-registret och krav på skriftliga anbuds- och avtalsbekräftelser fortsätter telefonförsäljning att vara ett av de största konsumentproblemen, enligt Konsumentverket. Särskilt drabbade är personer med funktionsnedsättning och konsumenter med utländsk bakgrund, enligt rapporten.

– Vad blir konsekvenserna när vi inte längre svarar i telefon av oro för att det är telefonförsäljare eller bedragare som ringer? Vi ser i undersökningen att människor missar viktiga samtal från till exempel sjukvården och polisen. Det är olyckligt för den enskilde och orsakar olika samhällsaktörer mycket merarbete, säger Tisell.

Myndigheten pekar särskilt ut krediter som ett område där telefonförsäljning skapar stora problem.

– Krediter lämpar sig verkligen inte för telefonförsäljning. Att lockas och stressas att ta lån man kanske inte behöver och inte heller har råd med är oacceptabelt. Aggressiv marknadsföring av krediter bidrar till den problematiska skuldsättning vi ser i samhället i dag, säger Tisell.

Konsumentverket vill i första hand se ett totalförbud. Som andrahandsalternativ föreslås ett opt-in-system, där endast de som själva anmält sig får ringas upp av försäljare.

