George Soros.

Trump: Soros bör åtalas som maffiaboss

28 augusti 2025

Utrikes. USA:s president Donald Trump kräver nu att vänstermiljardären George Soros och hans son Alex ska åtalas enligt maffialagen RICO. På sin plattform Truth Social anklagar Trump dem för att finansiera våldsamma upplopp och annat.

”George Soros och hans fantastiska vänsterextrema son borde åtalas med RICO för deras stöd till våldsamma protester, och mycket mer, över hela USA”, skrev Trump på onsdagen.

Han fortsätter:

”Vi kommer inte längre låta dessa galningar slita sönder USA … Soros och hans grupp av psykopater har orsakat stor skada på vårt land! Det inkluderar hans galna vänner på västkusten. Var försiktiga, vi håller ögonen på er!”

Open Society, den kulturmarxistiska stiftelse som grundats av Soros, svarar i ett uttalande: ”Dessa anklagelser är upprörande och falska. Open Society Foundations stödjer eller finansierar inte våldsamma protester.”

George Soros, 95, har i årtionden arbetat för ökad invandring till västvärlden, lägre straff för våldsbrottslingar och diverse andra kulturmarxistiska idéer och har för högern blivit en symbol för vänstern som en destruktiv och samhällsförstörande kraft. Eftersom Soros är jude har kritikerna dock konsekvent avfärdats som antisemiter.

Trump har tidigare påstått att Soros låg bakom hans fällande dom 2024 i målet om utbetalningar till en porrskådespelerska, och hävdat att finansmannen styrde åklagaren.

George Soros meddelade 2023 att han lämnar över kontrollen av sitt kulturmarxistiska imperium till sonen Alex, som i presidentvalet 2024 stödde Trumps motståndare Kamala Harris.

Kort innan Joe Biden lämnade Vita huset tilldelade han Soros Frihetsmedaljen för hans stöd till "demokrati, mänskliga rättigheter, utbildning och social rättvisa".

Trump har tidigare kommit med liknande hot om att gripa motståndare som sin gamla rival Hillary Clinton och sin företrädare Barack Obama, men det brukar stanna vid ord.

