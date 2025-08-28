Transvestit bakom ännu en skolmassaker i USA

23-åriga Robin Westman, född Robert, öppnade under onsdagen eld genom fönstren i Annunciation Catholic School – under en katolsk mässa fylld av barn.

– Han sköt mot barnen som satt i bänkraderna, sköt genom fönstren. Och träffade då barnen och de andra inne i byggnaden, säger polischefen Brian O’Hara enligt New York Post.

Innan dådet publicerade Westman videofilmer på Youtube med ett manifest där han hyllade Sandy Hook-massakern från 2012.

"Jag vill vara det läskiga monster som står över dessa maktlösa barn", skriver Westman i sina handskrivna anteckningar.

Westman, som bytte namn från Robert till Robin för fem år sedan, skriver i sina anteckningar att han har ändrat sig och inte längre identifierar sig som kvinna.

– Jag vet att jag inte är en kvinna, men jag känner mig definitivt inte som en man, står det skrivet.

I videorna syns också vapenmagasin med texten "döda Donald Trump" och "för barnen". I ett av klippen syns han sticka en kniv i en teckning av kyrkan, varpå han mumlar att han vill ta sitt eget liv.

På vapnen hade han skrivit namn på andra kända massmördare samt slagord riktade mot politiska ledare.

Westman beskriver också i detalj sin plan att attackera skolan, som han själv tidigare gick på och där hans mor arbetade.

Polisen bekräftar att de har hittat videorna och arbetar med att översätta och analysera manifestet.

Minneapolis borgmästare Jacob Frey lovar efter skjutningen att slå tillbaka hårt mot transfobi.

– Alla som använder det här som en möjlighet att skuldbelägga transpersoner har tappat alla spår av anständighet och medmänsklighet.