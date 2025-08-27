Danska larmet: USA försöker infiltrera Grönland

Amerikanska affärsmän uppges ha rest till Grönland för att försöka skapa splittring mellan Danmark och Grönland.

Tre personer ska ha fått i uppdrag att ta fram en lista på personer med grönländskt medborgarskap som stöder Trumps planer på att ta över ön.

Källorna beskriver arbetet som ”infiltration” och ”påverkansoperationer” med målet att penetrera det grönländska samhället för att försvaga relationerna med Danmark inifrån och få grönlänningarna att underkasta sig USA.

Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger att regeringen är medveten om att utländska aktörer är intresserade av relationerna mellan Danmark och Grönland.

– Därför bör vi inte bli förvånade om vi ser påverkanskampanjer framöver, säger han enligt danska TV2 på en pressträff.

Trump har länge visat intresse för ön, som han menar är avgörande för USA:s nationella och internationella säkerhet. På en fråga i maj om militära medel kunde bli aktuella svarade han:

– Jag utesluter det inte. Jag säger inte att jag ska göra det, men jag utesluter inget. Nej, inte där. Vi behöver Grönland väldigt mycket.

Efter uppgifterna har Lars Løkke Rasmussen kallat upp USA:s chargé d’affaires till ett möte.

– I den mån det förekommer officiellt deltagande i, sanktionering av eller annan inblandning i vad som kan beskrivas som påverkanskampanjer, så strider det mot alla internationella regler, säger Løkke Rasmussen.