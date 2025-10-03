© Försvarsmakten
Arkivbild.

Svenska soldater deltar i Trumps krig i Somalia – i hemlighet

Publicerad 3 oktober 2025 kl 13.13

Utrikes. Regeringen har skickat en grupp svenska soldater till Somalia för att bistå Donald Trumps krigsinsats i Somalia – utan att saken redovisats offentligt. Försvarsutskottet informerades först på torsdagen, efter att Expressen ställt frågor. Statsminister Ulf Kristersson (M) hävdar att det "ligger starkt i svenskt intresse" att Sverige deltar i insatsen.

Dela artikeln

Svenskarna kommer från Livgardets specialenheter och utgör specialister från KTSU, kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst, enligt Expressen.

Deras uppgift är att ta fram dna-profiler och andra biometriska spår för att identifiera misstänkta, dödade personer eller tilltänkta mål i den USA-ledda operationen mot terrorgruppen al-Shabaab.

Regeringen hänvisar till ”operationell sekretess” och vill inte lämna detaljer. Enligt försvarsdepartementet räknas det inte som en väpnad styrka, vilket gör att beslutet kan fattas utan riksdagsmandat.

Syftet med det svenska deltagandet är enligt statsministern att stoppa terrorspridning från Somalia.

– Det ligger starkt i svenskt intresse att begränsa spridningen av terrorism och terrorister från just det landet, säger Ulf Kristersson till Expressen.

– Det finns hemligheter som man inte ska veta om, därför att det kan utsätta svensk personal för fara. Men när det här nu är ute kan jag bekräfta ungefär vad det handlar om, fortsätter han.

SVT: Hot mot demokratin att folk får rösta

Fria val en fara – folk måste rösta "rätt". Nivån av demokrati den sämsta sedan Sovjet enligt SVT – när fler än någonsin får rösta.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Orban: EU försöker starta storkrig – "situationen är allvarlig"

Slår larm efter senaste mötet med EU-eliten i Köpenhamn. "Öppet krigsivrande förslag ligger på bordet."0 

Ekonominyheter

Stora guldfyndigheter hittade i östra Finland

Guldrush nära ryska gränsen efter nya miljardfynd.. "Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.