Svenska soldater deltar i Trumps krig i Somalia – i hemlighet

Svenskarna kommer från Livgardets specialenheter och utgör specialister från KTSU, kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst, enligt Expressen.

Deras uppgift är att ta fram dna-profiler och andra biometriska spår för att identifiera misstänkta, dödade personer eller tilltänkta mål i den USA-ledda operationen mot terrorgruppen al-Shabaab.

Regeringen hänvisar till ”operationell sekretess” och vill inte lämna detaljer. Enligt försvarsdepartementet räknas det inte som en väpnad styrka, vilket gör att beslutet kan fattas utan riksdagsmandat.

Syftet med det svenska deltagandet är enligt statsministern att stoppa terrorspridning från Somalia.

– Det ligger starkt i svenskt intresse att begränsa spridningen av terrorism och terrorister från just det landet, säger Ulf Kristersson till Expressen.

– Det finns hemligheter som man inte ska veta om, därför att det kan utsätta svensk personal för fara. Men när det här nu är ute kan jag bekräfta ungefär vad det handlar om, fortsätter han.