Nya Slussen
Svindyr busshållplats pekas ut som grön dödsfälla – rymmer 5.000 personer

Publicerad 13 september 2025 kl 08.09

Inrikes. Fackliga företrädare och huvudskyddsombud varnar för allvarliga risker i den nya bussterminalen vid Slussen i Stockholm, som kostat 7 miljarder. Om en gasbuss börjar brinna i anläggningen, som ligger 300 meter in i Katarinaberget på Södermalm, kommer den inte kunna släckas.

Nya Slussen

– Det kommer bli komplicerat för oss om det sker brand eller annan olycka, säger Robin Haglund, enhetschef vid Storstockholms brandförsvar, till Dagens Nyheter.

Bakgrunden är den dödsolycka som nyligen inträffade mellan en gasbuss och en bil på Farstabron i Stockholm. Den har väckt oro bland förare och förstärkt kritiken mot säkerhetslösningarna i Slussen.

Jan Wenäll, forskningsingenjör vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, pekar på att tidigare tunnelbränder visar att utrymning kan bli svår. Han understryker att röken är den största faran vid en bussbrand.

Region Stockholm, som ansvarar för bygget, hänvisar till att både räddningstjänsten och Länsstyrelsen bedömt brandskyddet som tillräckligt.

”Terminalen uppfyller gällande lagar och regelverk och kommer inte att tas i bruk förrän vi är helt trygga med att säkerheten är tillräcklig”, skriver trafikförvaltningens presschef Andreas Strömberg i en kommentar.

Trots det konstaterar Storstockholms brandförsvar att riskerna kvarstår. Att terminalen binds ihop med tunnelbanan, Saltsjöbanan och gallerian gör insatser mer komplicerade.

– Det finns risker för människor. Man stänger in det och har långa utrymningar jämfört med att ha något ovan mark, säger Robin Haglund till DN.

