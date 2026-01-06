© OPD/Handout
Transvestit-attack mot JD Vances hem

Publicerad 6 januari 2026 kl 11.00

Utrikes. Den amerikanske vicepresidenten JD Vances hem i Ohio utsattes för skadegörelse under natten, men familjen befann sig inte på plats. En misstänkt transvestit har gripits och åtalats.

JD Vance uppger att en person försökte ta sig in i familjens bostad i Ohio genom att slå sönder fönster med en hammare. Händelsen inträffade nattetid.

– Såvitt jag kan bedöma försökte en galen person bryta sig in genom att hamra sönder fönstren, säger Vance och tackar United States Secret Service samt Cincinnati Police Department för ett snabbt ingripande.

Familjen var inte hemma vid tillfället utan hade redan återvänt till Washington, DC. Vance riktar samtidigt en uppmaning till medierna.

– Vi försöker så långt det är möjligt skydda våra barn från den här verkligheten som följer med ett liv i offentlig tjänst. Mot den bakgrunden är jag skeptisk till nyhetsvärdet i att sprida bilder på vårt hem med krossade fönster, säger han.

Polisen har åtalat Julia Defoor, 26, för skadegörelse. Enligt åtalet ska DeFoor ha slagit sönder fyra fönster på bostaden under det misstänkta inbrottsförsöket i Cincinnati.

Den misstänkta personen som är född William Defoor, ska inställa sig till häktningsförhandling senare.

