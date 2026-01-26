© Regeringen
 

Trots kritiken: 13-åringar ska kunna dömas till fängelse

Publicerad 26 januari 2026 kl 15.02

Inrikes. Regeringen går vidare med förslaget att sänka straffbarhetsåldern. Från i sommar ska barn från 13 år kunna dömas till fängelse för de allra grövsta brotten.

Dela artikeln

Trots omfattande kritik från remissinstanser väljer regeringen att genomföra en historisk förändring av svensk straffrätt. Från den 3 juli ska barn som fyllt 13 år kunna dömas till fängelse.

Beskedet gavs av justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under måndagen. Förslaget innebär att barn mellan 13 och 15 år ska kunna frihetsberövas vid mycket allvarliga brott.

– Vi måste få stopp på gängens användning av barn och unga, säger Gunnar Strömmer.

Bakgrunden är den kraftiga ökningen av grov brottslighet där minderåriga används som utförare. Enligt regeringskansliet var 52 barn under 15 år inblandade i mord eller mordplaner under förra året. I dag kan barn i den åldern inte dömas till straff, utan hanteras huvudsakligen av socialtjänsten.

Reformen har mött stark kritik från flera myndigheter. Kriminalvården har varnat för stora praktiska svårigheter med att ta emot så unga intagna. Även Åklagarmyndigheten har uttryckt tveksamhet. Trots detta menar regeringen att alternativen saknas.

– Ingen har hittills presenterat en trovärdig lösning på hur vi ska hantera barn som begår mord och sprängningar, har Strömmer framhållit.

Endast de grövsta brotten ska omfattas. Det rör sig om brott med ett minimistraff på fyra års fängelse, såsom mord, grovt vapenbrott, sprängningar och grov våldtäkt. Mindre allvarliga brott ska fortsatt hanteras inom socialtjänsten.

Lagen föreslås bli tidsbegränsad till fem år och ska därefter utvärderas. För de yngsta dömda införs en omfattande straffrabatt. En 13-åring ska exempelvis kunna få upp till 90 procents straffreduktion.

Straffet ska avtjänas på särskilda ungdomsavdelningar inom Kriminalvården, bland annat på anstalter som Kumla. I vissa fall ska domstolen även kunna välja ungdomsövervakning i stället för fängelse.

Samtidigt aviserar regeringen ytterligare skärpningar för unga lagöverträdare. Straffrabatten tas helt bort för personer mellan 18 och 20 år vid de grövsta brotten. För åldersgruppen 15–17 år minskas straffrabatten, vilket innebär längre straff än i dag.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

EU kan släcka ner Grok

Inleder förfarande mot Elon Musks AI-tjänst. Bakgrunden är bikinibilder på Ebba Busch och andra makthavare.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.