© WI/Vita huset
Trump bjöd in jihadistpresidenten Ahmed al-Sharaa till Vita huset, berömde honom och beskrev honom som en "stark ledare".

USA överger kurderna – stöttar syriska jihad-regimen i stället

Publicerad 26 januari 2026 kl 16.17

Utrikes. Efter år av stöd för kurdiska styrkor i Syrien i deras kamp mot IS har USA bytt sida, rapporterar TT. Washington ställer sig nu bakom landets nya islamistiska styre – under al-Qaida- och IS-veteranen Ahmed al-Sharaa – medan det kurdiska självstyret tvingas ge upp.

Dela artikeln

De kurdiska SDF-styrkorna var USA:s viktigaste partner på marken i kriget mot terrorrörelsen IS. Nu är deras tid över.

USA har dragit tillbaka sitt stöd och i stället valt att samarbeta med Syriens nya makthavare i Damaskus.

Utvecklingen har fått dramatiska följder i nordöstra Syrien. Regeringslojala styrkor gick nyligen till offensiv mot SDF och drev dem bort från områden kring Aleppo samt från städer som Raqqa och Dayr az-Zawr. Efter att ha pressats tillbaka accepterade kurderna till slut en vapenvila, förmedlad av USA, som innebär att både de väpnade styrkorna och det kurdiska självstyret underställs centralmakten.

Att USA skulle överge kurderna har varit tydligt en längre tid, enligt bedömare.

– Det har varit väldigt tydligt i flera månader att USA ser Damaskus som en potentiell strategisk partner, säger Syrien-analytikern Noah Bonsey vid International Crisis Group till AP.

Bakgrunden är maktskiftet i Syrien för drygt ett år sedan, då Bashar al-Assads regim störtades i en jihadistisk offensiv av gamla IS-krigare. Den nya ledningen, med Ahmed al-Sharaa som president, har brutit med Assads tidigare allians med Ryssland och söker i stället stöd från väst.

SDF har i ett decennium kontrollerat stora områden öster om Eufrat och haft hand om tusentals IS-anknutna fångar, bland annat i lägret al-Hol. Nu har de lämnat över ansvaret, och USA har börjat flytta fångar till Irak.

USA:s särskilda sändebud för Syrien, Tom Barrack, har förklarat att SDF har spelat ut sin roll i kampen mot IS. Uttalandet kom som en chock för de kurdiska ledarna.

Även Donald Trump har kommenterat kursändringen. Han sade att han "gillar kurderna", men tillade:

– Men de blev betalade otroliga summor pengar, fick olja och andra saker, så de gjorde det mer för sig själva än vad de gjorde det för oss.

Samtidigt väcker det nya styret i Damaskus oro. Regeringsanknutna styrkor, där många IS-veteraner ingår, har angripit andra minoriteter i landet – med rapporter om massmord och grova övergrepp.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

TV4-profilen Jens B Nordström fortsätter blåneka till sexköp i rätten

"Liten knubbig svensk man. Knullade länge." Hävdar nu att han ville försäkra sig om att kvinnan inte var naken.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.