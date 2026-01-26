USA överger kurderna – stöttar syriska jihad-regimen i stället

De kurdiska SDF-styrkorna var USA:s viktigaste partner på marken i kriget mot terrorrörelsen IS. Nu är deras tid över.

USA har dragit tillbaka sitt stöd och i stället valt att samarbeta med Syriens nya makthavare i Damaskus.

Utvecklingen har fått dramatiska följder i nordöstra Syrien. Regeringslojala styrkor gick nyligen till offensiv mot SDF och drev dem bort från områden kring Aleppo samt från städer som Raqqa och Dayr az-Zawr. Efter att ha pressats tillbaka accepterade kurderna till slut en vapenvila, förmedlad av USA, som innebär att både de väpnade styrkorna och det kurdiska självstyret underställs centralmakten.

Att USA skulle överge kurderna har varit tydligt en längre tid, enligt bedömare.

– Det har varit väldigt tydligt i flera månader att USA ser Damaskus som en potentiell strategisk partner, säger Syrien-analytikern Noah Bonsey vid International Crisis Group till AP.

Bakgrunden är maktskiftet i Syrien för drygt ett år sedan, då Bashar al-Assads regim störtades i en jihadistisk offensiv av gamla IS-krigare. Den nya ledningen, med Ahmed al-Sharaa som president, har brutit med Assads tidigare allians med Ryssland och söker i stället stöd från väst.

SDF har i ett decennium kontrollerat stora områden öster om Eufrat och haft hand om tusentals IS-anknutna fångar, bland annat i lägret al-Hol. Nu har de lämnat över ansvaret, och USA har börjat flytta fångar till Irak.

USA:s särskilda sändebud för Syrien, Tom Barrack, har förklarat att SDF har spelat ut sin roll i kampen mot IS. Uttalandet kom som en chock för de kurdiska ledarna.

Även Donald Trump har kommenterat kursändringen. Han sade att han "gillar kurderna", men tillade:

– Men de blev betalade otroliga summor pengar, fick olja och andra saker, så de gjorde det mer för sig själva än vad de gjorde det för oss.

Samtidigt väcker det nya styret i Damaskus oro. Regeringsanknutna styrkor, där många IS-veteraner ingår, har angripit andra minoriteter i landet – med rapporter om massmord och grova övergrepp.