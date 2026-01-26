Dermot Clemenger fri efter extrem "häxjakt"

Dermot Clemenger, som var jurymedlem i tv-programmet Let's Dance i TV4, flydde landet innan han delgavs stämningen om åtal.

Sedan dess har han varit föremål för ett feministiskt svenskt mediedrev som inte liknar någonting annat.

Så sent som för drygt en vecka sedan blev han återigen uthängd av Aftonbladet, som filmade när de sprang efter honom i Cardiff i Wales.

Vänstertidningen har tidigare haft liknande internationella konfrontationer med irländaren och utmålat honom som en särskilt härdad förbrytare, då han betalat för sex.

Den tidigare tv-profilen har hållit sig undan sedan våren 2024 och varit internationellt efterlyst. Svensk polis har begärt hjälp av brittiska myndigheter för att kunna delge honom misstanke, men utan framgång.

Det visade sig att man i Storbritannien inte tog det hela på lika stort allvar som man gjorde i Sverige.

I en skriftlig begäran så sent som i januari i år betonades allvaret: "Ärendet är brådskande, och vi vore mycket tacksamma om behöriga myndigheter kunde återkomma till Örebro tingsrätt".

Under söndagen, bara timmar innan merparten av brottsmisstankarna preskriberades, publicerade Clemenger en story på Instagram. Där beskriver han den svenska mediekampanjen som en "häxjakt" och delade ett klipp från när han förra året sprang från en reporter.

"Vad sägs om en liten tillbakablick på svenska mediedrevs greatest hits från häxjakten de senaste 14 månaderna?" skriver han.

Eftersom Clemenger inte gripits innan söndagen var slut preskriberades misstankarna i 30 av de 31 fallen, vilket innebär att förundersökningen då måste läggas ned.

"Hans plan höll. Dermot Clemenger lyckades hålla sig undan svensk rättvisa och är nu en fri man. Kvar finns kvinnorna han köpt sex av", skriver Aftonbladet i inledningen till sin ingress i sin nyhetsartikel om saken på måndagen.

– Det här sänder inga bra signaler, säger polisinspektör Simon Häggström vid prostitutionsgruppen i Stockholm till tidningen.