Omfattande invandrarfusk med studentvisum: "90 procent av våra studenter studerar inte"

Publicerad 26 januari 2026 kl 10.06

Inrikes. Studenter från bland annat Pakistan, Indien och Nepal kommer till Sverige med uppehållstillstånd för studier. Men för en stor andel av dem är utbildningen bara en bluff i syfte att få stanna i Sverige, visar en granskning i SVT.

Med dold kamera har journalister i Pakistan besökt flera rekryteringsagenturer som samarbetar med svenska lärosäten.

Där framkommer hur studenter uppmanas att hoppa av studierna direkt efter ankomst.

– 90 procent av våra studenter studerar inte, säger en rekryterare i Pakistan till SVT.

Agenturerna, som får ersättning från svenska högskolor, berättar att studenter kan försörja sig genom arbete i Sverige tack vare de unikt generösa reglerna.

– När du väl kommer till Sverige kan du hoppa av studierna och tjäna pengar genom att arbeta obegränsat. De flesta studenter lyckas på det här sättet och tjänar bra pengar, säger en agent.

För att få uppehållstillstånd krävs att studenterna kan visa att de har tillräckliga ekonomiska medel. Granskningen visar hur detta kringgås med hjälp av falska bankkontoutdrag.

– Du kan få det falska kontoutdraget mot en provisionsavgift på 10 procent, säger en agent.

Migrationsverket uppger sig se allvarligt på missbruket.

– Vi tycker att detta är fel. En person som inte avser att studera ska inte ha uppehållstillstånd i Sverige. Punkt slut, säger Oskar Lindblad på Migrationsverket till SVT.

Samtidigt genererar de betalande studenterna stora inkomster för svenska lärosäten. Bara under 2024 drog Högskolan Väst in 27 miljoner kronor i studieavgifter.

SVT:s genomgång visar att 106 av 876 betalande studenter vid högskolorna i Borås, Trollhättan och Skövde inte uppfyller kraven för studier.

Ett nytt lagförslag ska skärpa reglerna och begränsa rätten att arbeta, men när det kan bli verklighet är okänt.

