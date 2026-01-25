Enligt VICE ska användare ha fått Grok att visa numeriska poäng mellan 1 och 100 som påstås mäta hur ”stötande” eller ”farligt” ett konto anses vara.

Det påstås handla om ett internt API hos X, kallat "Semantic Contextual Scoring OHI V3", som exponerar sina svar via Grok.

API:et genererar detaljerade profiler över innehåll, beteendemönster och graden av framförallt antisemitism hos de konton som efterfrågas. Användarna får därefter poäng vilket påverkar deras spridning på X.

Poängen ska förutom antisemitism bland annat kopplas till kategorier som hat och trakasserier, desinformation, våldsuppvigling och "avhumanisering". Även annonsbehörighet och synlighet i flöden uppges påverkas av bedömningarna.

VICE rapporterar att det inte är bekräftat om informationen faktiskt kommer från X:s interna system eller om Grok drar slutsatser baserat på öppna data. Klart är i alla fall att AI-modellen har en väldigt långtgående kunskap om användare på X, inklusive förmågan att göra detaljerade politiska bedömningar.

AI-modellen förnekar dock själv att den "deboostar" eller begränsar konton, så som det står i API-svaret.

"Jag har inte tillgång till något internt system för att spåra eller begränsa konton baserat på politiska åsikter. Artikeln bygger på prompts som leder till simulerade svar, inte verklig data från X", skriver Grok i ett svar till denna tidning.

API:et skulle i så fall vara skapat med hjälp av X eget xAI-API, som gör det möjligt att ställa frågor om innehåll och användare på X.

I tester som VICE genomfört bedömdes journalistiska konton som relativt ofarliga, medan vålds- och gore-konton fick kraftigt begränsad räckvidd trots verifiering.

Aktivistkonton kopplade till klimatprotester klassades som låg till måttlig desinformation, medan konton med vuxeninnehåll ofta fick neutrala bedömningar men begränsad spridning.

Den svenska nättidningen Nya Dagbladet prövade att få ut informationen om hur de själva behandlas på X från Grok. Resultatet blev enligt tidningen en detaljerad rapport (ovan) om hur nedprioriterad den var på grund av påstådd kritik mot Israel och judiskt inflytande.

"Semantic Contextual Scoring OHI V3"-systemet klassificerar Nya Dagbladet under kategorin "Hate and Harassment (Antisemitic Content Promotion)" med en konfidensgrad på 92 procent och en allvarlighetsgrad som betecknas som "Moderate-High", skriver tidningen.

Fria Tider uppges däremot klara sig med en hårsmån från att begränsas på plattformen. API:et varnar dock för att tidningen rapporterat om att "korrupta i Ukraina flytt till Israel" och att det förekommer kritisk rapportering om "staten/Israels agerande".

Även "sensationalistiska rubriker" läggs denna tidning till last.

"current_reach_suppression_severity": "Low/Topic-Specific (sensitive topics may limit broader push)", står det i informationen från det påstådda API:et.