Här sitter trippelmördaren – meter från regeringen

Det var den dömde trippelmördaren Ricard Aron Roland Nilsson, 49, som dök upp bland journalisterna i salen.

49-åringen är dömd för ett trippelmord och frigavs villkorligt 2019 efter ett livstidsstraff som tidsbestämdes till 30 år.

Det hela var ett rånmord som begicks vid Forsmöllans rastplats i Klippan 1999.

Trots att han fortfarande är föremål för villkorlig frigivning väckte hans närvaro ingen uppmärksamhet eller reaktion från Regeringskansliets säkerhetspersonal.

I offentliga sammanhang uppträder Nilsson under olika namn, enligt uppgifter till Christian Peterson. Som krönikör skriver han under sitt riktiga namn, men när han kallar sig jurist använder han aliaset "Aron Nilsson".

Vid en tidigare vänsterextrem manifestation har Nilsson konfronterats av Christian Peterson och då sagt sig stå för “alla människors lika värde”, men undvikit att tala om sin bakgrund.

Därefter fotograferade han invandringskritiker på platsen.

Han har inte velat svara på frågor om hur han fick tillträde till pressträffen eller om han identifierades av säkerhetspersonal.

Riksdagens presstjänst uppger för Christian Peterson att Nilsson tidigare nekats pressackreditering.

Avslaget grundades dock inte på en säkerhetsbedömning, utan på att han inte kunde visa att journalistik var hans huvudsakliga yrke.

Den här gången ska han ha uppgett sig representera bloggarna magasinetparagraf.se och "Nongrata" för att få ackreditering.

Fria Tider söker Säkerhetspolisen för en kommentar.