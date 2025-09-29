Trump: "Ännu en attack riktad mot kristna i USA"

Enligt lokala myndigheter körde en 40-årig man – identifierad som Thomas Jacob Sanford – sin bil genom kyrkans entré innan han steg ur och öppnade eld med ett gevär.

Gärningsmannen tros också ha satt eld på kyrkan, som blev kraftigt antänd i samband med attacken, innan han själv sköts ihjäl av polisen.

Enligt uppgift ska Sanford ha tjänstgjort som marinsoldat i Irak mellan 2004 och 2008. I hans fordon hittades bland annat tre improviserade sprängladdningar.

President Trump lade upp en kommentar på Truth Social kort efter händelsen:

”FBI var omedelbart på plats och kommer att leda den federala utredningen och ge fullt stöd till delstatliga och lokala myndigheter. Gärningsmannen är död, men det finns fortfarande mycket att få klarhet i. Detta verkar vara ännu en riktad attack mot kristna i USA. Trumpadministrationen kommer att hålla allmänheten underrättad, som vi alltid gör. Under tiden: BE för offren och deras familjer. DENNA VÅLDSEPIDEMI I VÅRT LAND MÅSTE UPPHÖRA, OMEDELBART!”

Så sent som i augusti skedde en dödsskjutning vid en katolsk skola i Minneapolis, där två barn dödades och flera skadades. Även mordet på den konservativa ungdomsledaren Charlie Kirk tidigare i september betraktas av många som ett antikristet dåd.

Presidenten har aviserat att hans administration vill lägga större fokus på attacker mot kristna och antikristna stämningar.

– Det finns en enorm antikristen partiskhet. Man får höra om antisemitism, men inte om antikristna, sade Trump tidigare i september vid Museum of the Bible i Washington DC.