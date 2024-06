Trump: Israellobbyn måste rycka upp sig

– Israel hade den mäktigaste lobbyn i landet för 15 år sedan. I dag har inte Israel det stöd de behöver, säger Trump i en intervju med Sean Hannity på Fox News (scrolla för video).

Israellobbyn, som främst representeras av organisationen Aipac, styr amerikanska politiker på båda sidor genom att finansiera deras valkampanjer och starta negativa kampanjer mot de få politiker som motsätter sig situationen.

Enskilda rika judiska donatorer spelar samtidigt en stor roll vid sidan av Aipac, och står för en mycket stor andel av donationerna till politiska kandidater. Trumps nya utspel kommer exempelvis efter beskedet att den radikalsionistiske casinomiljardären Sheldon Adelsons änka Miriam skänker otroliga 100 miljarder dollar, alltså en miljard kronor, till hans valkampanj. Den politiska fråga som intresserar Adelsons är Israel, och när Trump var president sist gengäldade han en donation från paret bland annat genom att flytta USA:s ambassad i Israel till Jerusalem.

Republikan besegrade Aipac

Det finns tecken på att lobbyn är på dekis. En av mycket få politiker i kongressen som kritiserar USA:s villkorslösa stöd till Israel är republikanen Thomas Massie – som profilerar sig som en "sann konservativ" och motståndare till krig och bistånd. På grund av hans bångstyriga röstbeteende under det pågående kriget i Gaza lade Aipac miljonbelopp på att smutskasta honom inför ett primärval i hans hemdelstat Kentucky den 21 maj. I valannonser utmålades han som rena Hamas-anhängaren för att han kritiserat USA:s närmast villkorslösa stöd till Israel.

"Israel, det heliga landet, är under attack av Iran, Hamas, Hizbollah och kongressledamoten Tom Massie", löd ett av budskapen från Aipac.

Trots det lyckades Massie krossa motståndet, vilket beskrivs som en sensation. "Möt mannen som besegrade Aipac", skriver exempelvis tidskriften The Nation om Massie.

Hade "med rätta" kontroll över kongressen

Donald Trump har vid upprepade tillfällen beklagat att Israel inte har samma kontroll över kongressen som tidigare, och det är lite oklart om han är allvarlig eller om det handlar om – som vissa väljer att tolka det – ett "rop på hjälp".

I en intervju år 2021 sade Trump på att "Israel bokstavligt talat ägde kongressen" fram till för 10–15 år sedan.

– Israel hade en sådan makt – och det med rätta – över kongressen, och nu har de inte det. Det är faktiskt otroligt, sade han.

Expresidenten har också tidigare medgett att den enda orsaken till att USA över huvud taget krigar i Mellanöstern är för att "skydda Israel".

Det var annat ljud i skällan inför valet 2016. I december 2015 förklarade Donald Trump för en samling rika judiska donatorer att han inte tänkte ta emot deras pengar.

– Ni kommer aldrig att stödja mig för jag vill inte ha era pengar, sade Trump bland annat i ett tal inför republikanernas mest inflytelserika judiska intresseorganisation.

