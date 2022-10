Trump: "Judarna måste skärpa till sig innan det är för sent"

Donald Trump fortsätter att gräma sig över att judarna i USA motarbetar honom – trots allt han anser sig ha gjort för dem.

"Ingen president har gjort mer för Israel än jag", konstaterar Trump i ett inlägg på sin sociala medieplattform Truth Social på söndagen.

"Något överraskande", fortsätter han, har dock evangeliska kristna visat betydligt mer uppskattning för detta än judar, i synnerhet judar i USA. Annat är det med judarna i Israel, enligt Trump: Där hade han "lätt" kunnat bli vald till premiärminister.

"Amerikanska judar måste skärpa till sig och uppskatta det de har i Israel – innan det är för sent!” avslutar Donald Trump.

Det är knappast första gången som Trump uttrycker missnöje över amerikanska judar och deras, enligt honom, brist på uppskattning för allt han har gjort för dem.

"Israel brukade ha absolut makt över kongressen," klagade Donald Trump i en intervju i slutet av 2021. Han anklagade Obama och Biden för att ha sett till att så inte längre är fallet.

I samma intervju hävdade Trump att New York Times "hatar Israel", trots att det är judar som styr tidningen.

— Yonit Levi (@LeviYonit) December 17, 2021