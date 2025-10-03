Trump och Netanyahu ändrade "fredsplanen" i sista minuten

Amerikanska Axios avslöjas nu vad som hände i samband med att Trumps plan för Gaza presenterades tidigare i veckan.

Planen innebär att Hamas i praktiken villkorslöst kapitulerar och att Gaza tas över av teknokrater och ett "fredsråd" bestående av bland andra Donald Trump själv och Tony Blair, som är känd från Irakkriget.

Inget löfte om någon självständighet eller självstyre ges för framtiden, men Trump har gjort klart att han kommer att låta Israel fortsätta kriget mot Gazas befolkning om Hamas inte säger ja till allt.

Inför måndagens presskonferens i Vita huset, där förslaget presenterades, träffade Vita husets sändebud Steve Witkoff och Trumps högra hand, Jared Kushner, Netanyahu och hans rådgivare Ron Dermer i sex timmar bakom kulisserna.

Enligt Axios genomförde Netanyahu på egen hand nu snabba textändringar: Israels uttåg ur Gaza kopplas till hur långt avväpningen av Hamas hunnit och Israel ges vetorätt över processen. Och även om alla tre faser i planen slutförs ska israeliska styrkor stanna inom en säkerhetszon i Gaza ”tills Gaza är ordentligt säkrat från varje återuppstående terrorhot” – i praktiken utan tidsgräns.

Flera arabiska och muslimska länder (bland andra Saudiarabien, Egypten, Jordanien och Turkiet) ska ha protesterat mot ändringarna.

"Qatarierna försökte till och med övertyga Trump-administrationen att inte släppa den detaljerade planen på måndagen på grund av dessa invändningar. Vita huset släppte den ändå och pressade de arabiska och muslimska länderna att stödja planen", skriver Axios.

Åtta länder nöjde sig med släppa en allmänt positiv kommuniké istället för att protestera offentligt.

Enligt dokumentet ska samtliga gisslan – levande och avlidna – återlämnas inom 72 timmar efter att Israel offentligt accepterar avtalet. Trump berättade under måndagens presskonferens vad alternativet är Hamas säger nej:

– Om Hamas avvisar avtalet, Bibi, kommer du att ha vårt fulla stöd att göra det du måste göra, sade han vänd mot Netanyahu.

Israel har brutit mot tidigare fredsplaner och det faktum att man fortsätter att jämna all bebyggelse i Gaza med marken tyder enligt kritiker på att målet fortfarande är att fördriva/döda Gazas befolkning och inlemma området i Israel.