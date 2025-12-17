© Polisen
 

"Walla, vi kastade in": Tonårsflickor placerade ut handgranater

Publicerad 17 december 2025 kl 10.03

Inrikes. Tre handgranater kastades mot två bostadshus i Västsverige. En exploderade och två hittades odetonerade. Nu står två tonårsflickor, 16 och 17 år, inför rätta misstänkta för attackerna.

Dela artikeln

© Polisen

Flickorna ska ha fått 45.000 kronor för dåden.

Enligt utredningen hade en 14-årig flicka direktkontakt med en uppdragsgivare som kallade sig "SuperMario" i krypterade chattar och rekryterade 16-åringen.

"Håller på att ordna upp allt nu. Kan ni plocka granaterna imorgon?" skrev aliaset i en Signal-chatt kort före det första dådet.

Tidigt på morgonen den 5 september 2025 larmade boende i Mölndal om en misstänkt handgranat utanför porten till ett flerfamiljshus. Den exploderade inte. DNA på grepen pekade ut 14- och 16-åringen, och redan två dagar senare kunde polisen gripa dem, enligt förundersökningen.

Men kvällen därpå, den 6 september, åkte 14- och 16-åringen norrut tillsammans med en 17-årig flicka. I Nödinge kastades en handgranat som exploderade utanför en lägenhet. En annan granat blev kvar i buskarna.

”Walla, vi kastade in. Det hörde du”, skrev en av flickorna till SuperMario efteråt.

"OK, då så. Perfekt, tjejer", svarade SuperMario i chatten.

Totalt ska de tre flickorna ha fått 45.000 kronor för de två attackerna. I förhör har 14-åringen sagt att hon visste att "SuperMario" tillhör Foxtrot och befann sig utomlands, och att uppdragen handlade om hämnd i ett pågående gängkrig.

De åtalade misstänks för grov allmänfarlig ödeläggelse, grovt olaga hot och brott mot lagen om explosiva varor. Mot 14-åringen har åklagaren väckt bevistalan eftersom hon inte var straffmyndig när brotten begicks, enligt Aftonbladet.

Wikipedia mörkar att Marcus Oscarsson är iranier

Het diskussion mellan sajtens administratörer. Mystiskt IP-nummer från TV4 går in och raderar uppgiften om födelseland.0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tolvåring avrättade man i Malmö: "Man blir förskräckt – vart är vi på väg?"

Polisen skakas av misstanken. Kriminolog: Verkar vara nytt åldersrekord.0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.