"Walla, vi kastade in": Tonårsflickor placerade ut handgranater

Enligt utredningen hade en 14-årig flicka direktkontakt med en uppdragsgivare som kallade sig "SuperMario" i krypterade chattar och rekryterade 16-åringen.

"Håller på att ordna upp allt nu. Kan ni plocka granaterna imorgon?" skrev aliaset i en Signal-chatt kort före det första dådet.

Tidigt på morgonen den 5 september 2025 larmade boende i Mölndal om en misstänkt handgranat utanför porten till ett flerfamiljshus. Den exploderade inte. DNA på grepen pekade ut 14- och 16-åringen, och redan två dagar senare kunde polisen gripa dem, enligt förundersökningen.

Men kvällen därpå, den 6 september, åkte 14- och 16-åringen norrut tillsammans med en 17-årig flicka. I Nödinge kastades en handgranat som exploderade utanför en lägenhet. En annan granat blev kvar i buskarna.

”Walla, vi kastade in. Det hörde du”, skrev en av flickorna till SuperMario efteråt.

"OK, då så. Perfekt, tjejer", svarade SuperMario i chatten.

Totalt ska de tre flickorna ha fått 45.000 kronor för de två attackerna. I förhör har 14-åringen sagt att hon visste att "SuperMario" tillhör Foxtrot och befann sig utomlands, och att uppdragen handlade om hämnd i ett pågående gängkrig.

De åtalade misstänks för grov allmänfarlig ödeläggelse, grovt olaga hot och brott mot lagen om explosiva varor. Mot 14-åringen har åklagaren väckt bevistalan eftersom hon inte var straffmyndig när brotten begicks, enligt Aftonbladet.