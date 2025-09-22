Trumps tillkännagivande: "Tror vi kan ha hittat lösningen på autism"

– I morgon kommer vi att ha ett av de största medicinska tillkännagivandena i vårt lands historia, konstaterade Trump på den välbesökta minnesceremonin under natten till måndag svensk tid.

Han fortsatte:

– Jag tror att ni kommer att tycka att det är fantastiskt. Jag tror att vi har hittat ett svar på autism. Vad sägs om det? Autism. I morgon kommer vi att tala i Ovala rummet i Vita huset om autism.

Donald Trump kom tidigare under helgen med ett liknande löfte under ett annat evenemang, men detaljerna i vad som ska tillkännagivas är ännu inte allmänt kända.