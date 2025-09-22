© Skärmdump
 

Trumps tillkännagivande: "Tror vi kan ha hittat lösningen på autism"

Publicerad 22 september 2025 kl 10.15

Utrikes. Publiken på minnesgudstjänsten för Charlie Kirk fick ta del av mer än psalmer och hyllningar. Mitt under sitt tal utlovade president Donald Trump ett ”historiskt” medicinskt besked under måndagen – om autism.

Dela artikeln

– I morgon kommer vi att ha ett av de största medicinska tillkännagivandena i vårt lands historia, konstaterade Trump på den välbesökta minnesceremonin under natten till måndag svensk tid.

Han fortsatte:

– Jag tror att ni kommer att tycka att det är fantastiskt. Jag tror att vi har hittat ett svar på autism. Vad sägs om det? Autism. I morgon kommer vi att tala i Ovala rummet i Vita huset om autism.

Donald Trump kom tidigare under helgen med ett liknande löfte under ett annat evenemang, men detaljerna i vad som ska tillkännagivas är ännu inte allmänt kända.

Rika svarta mer kriminella än fattiga vita

Omfattande studie krossar seglivad vänstermyt "Ras övertrumfar klass".0 Plus

Invandrargängets attack mot transvestiten under Pride

Vilda scenerna från Sergels torg. "Rätt åt den dära trans bög rasist fittan."0 Plus

Tittarstorm mot SVT:s inslag om svenska kvinnor som blivit muslimer

Tvingas stänga kommentarsfältet. "Valet att bära slöja har varit det bästa i mitt liv."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Skottlossning mot gangsterrapparnas skivbolag i Stockholm

Våldsdåd skakar branschbjässen Warner Music. Tidigare blev en toppchef utsatt för sprängdåd i sitt eget hem.0 

Ekonominyheter

Riksbankschefen: "Det är färdigsänkt"

Beskedet efter beslutet om sänkning.. Chans för ny räntehöjning redan nästa år.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.