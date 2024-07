Trumps vicepresident började bombhetsa mot Iran direkt

JD Vance, som är senator från Ohio, har utmärkt sig som en hårdför sionist och har likt andra amerikanska politiker tagit emot miljonbelopp i donationer av Israellobbyn.

På måndagskvällen svensk tid meddelade Donald Trump, via sin sociala medieplattform Truth, att han utnämnt Vance till sin kandidat som vicepresident.

Trump skriver att beslutet fattats "efter lång överläggning och eftertanke, och med beaktande av många andras enorma talanger".

I en intervju i samband med Republikanernas konvent berättade Vance om sin syn på Iran.

– Många inser att vi måste göra något åt Iran – men inte dessa svaga små bombningar. Om man ska slå mot iranierna måste man slå dem hårt, sade han.

JD Vance var 2016 en intern motståndare till Donald Trump. Han beskrivs som influerad av den judiska så kallade dark enlightenment-rörelsen på nätet.

Trump VP pick JD Vance: "A lot of people recognize that we need to do something with Iran—but not these weak little bombing runs. If you're going to punch the Iranians, you punch them hard..." pic.twitter.com/Qcl0Y4628O

