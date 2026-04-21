Tucker ber om ursäkt för att han hjälpte Trump till makten

Tucker Carlson tar nu officiellt avstånd från sitt tidigare stöd till president Donald Trump.

Såsom en av de absolut största opinionsbildarna på högerkanten i USA spelade den tidigare Fox News-profilen en viktig roll i arbetet med att få Trump omvald.

I sitt eget program uppger Carlson nu att han känner skuld över sin roll i valrörelsen 2024.

– Jag kommer att plågas av det under lång tid, säger han.

Utspelet kommer efter att Carlson under en längre tid riktat hård kritik mot Trumps politik, i synnerhet kriget mot Iran.

"Jag är ledsen"

Hans första reaktion när han fick höra att Trump startat kriget tillsammans med Benjamin Netanyahu var att det hela var "fullständigt motbjudande och ondskefullt".

Enligt Carlson är detta ett förödande krig som förs helt och hållet för Israels och Israellobbyns skull – på bekostnad av USA:s framtid.

I det nya samtalet, där även hans bror medverkar, beskriver Carlson hur han själv deltog aktivt i Trumps valkampanj och därmed också bär ansvar för utvecklingen.

– Du och jag och alla andra som stöttade honom – ni skrev tal åt honom, jag kampanjade för honom – vi är definitivt inblandade i det här, säger Tucker Carlson till brodern.

Han ber sedan om ursäkt för det han gjort.

– Jag vill säga att jag är ledsen för att jag vilseledde människor. Det var inte avsiktligt. Det är allt jag vill säga, säger han.

Carlson noterar även att han och andra valde att stötta Trump trots att de visste att han har "dålig karaktär".

Bröderna ifrågasatte också om presidenten har någon lojalitet alls mot någon annan än sina allra rikaste finansiärer.

– De enda personer han har varit lojal mot är de neokonservativa [det vill säga krigsentusiasterna] och sina donatorer, sade Tucker.

Nu slår han fast att han och många andra som hjälpte Trump till makten får leva med det.

– Du och jag och miljontals människor som oss är anledningen till att det här händer just nu, säger Tucker Carlson.