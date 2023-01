Tunga muslimer uppmanar till bojkott mot Sverige

Incidenten skedde utanför Turkiets ambassad i Stockholm i lördags och har fått omfattande konsekvenser, inte minst i muslimska länder där stora protester har ägt rum.

Turkiet har också meddelat att ett godkännande av Sveriges ansökan om att bli medlem i Nato inte längre är aktuellt efter koranbränningen.

Uppmaningen från al-Azharuniversitetet kan leda till stora ekonomiska konsekvenser om miljontals människor börjar bojkotta svenska varor, enligt SVT:s Mellanösternkorrespondent Samir Abu Eid. Han påpekar att universitetet är den viktigaste och tyngsta institutionen inom sunniislam och om länder känner att det här är någonting som befolkningen reagerar starkt på så kan det växa ännu mer.

Händelsen har även lett till kritik mot Sveriges regering. Statsminister Ulf Kristersson (M) har tagit avstånd från koranbränningen medan SD riktat stark kritik mot lismandet för Erdogan och andra muslimer.

Al-Azharuniversitetet fördömde redan i våras de koranbränningar som följdes av våldsamma muslimska kravaller i flera svenska städer.

Tens of thousands of Kurds have gathered in Batman, Turkey to protest against Sweden allowing Danish politician Rasmus Paludan to burn the Holy Quran in front of Turkey’s embassy in Stockholm.



Turkish leaders say Sweden’s NATO accession is now impossible. pic.twitter.com/mIw7HEHxfy

