Två barn med svenskt medborgarskap dödade av Israel

Publicerad 10 april 2026 kl 12.22

Utrikes. Två barn finns bland de tre personer med svenskt medborgarskap dödades i södra Libanon den 6 mars. Det bekräftar nu Utrikesdepartementet för Ekot.

Den tredje personen som dödades ska vara en man i 60-årsåldern.

Enligt uppgifter till tidningen The National dödades de tre svenska medborgarna i ett israeliskt flyganfall mot staden Tyr i södra Libanon.

