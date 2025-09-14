Tvättstugor håller på att försvinna

"Många vill tvätta hemma och bostadsbolagen tycker att det är praktiskt att folk gör det", enligt radion.

De gemensamma tvättstugarna blev standad i nybyggda fler bostadshus under folkhemsbyggget på 1950-talet och de är unika för Sverige, som då var ett av världens mest etniskt homogena länder.

Men de senaste decennierna har de inte ritats in i nya fler bostadshus.

Tvättmaskiner har istället hamnat i bostädernas badrum.

Kristina Lund, etnolog och författare, har gett ut boken Tvättstugan – en svensk historia.

Hon hävdar att en gemensam tvättstuga kostar pengar och att det blir billigare för värden och bostadsbolaget om människor tvättar hemma.

– Men det är miljövänligare med gemensamma tvättstugor, säger Kristina Lund till radion.

Men det finns många som gillar tvättstugan eftersom den är så praktisk och man kan tvätta och framförallt torka så mycket på så kort tid.

– Många jag pratar med tar också upp det här att det är en trevlig plats i huset där man har möjlighet att träffa sina grannar, säger Lund.