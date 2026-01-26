© U.S. SoW
Boris Pistorius i Pentagon.

Tyskland kräver ursäkt av Trump

Publicerad 26 januari 2026 kl 19.01

Utrikes. Tysklands försvarsminister kräver att Donald Trump ber om ursäkt efter uttalanden om Natos insats i Afghanistan som väckt stor ilska i Europa.

Tysklands försvarsminister Boris Pistorius uppmanar USA:s president Donald Trump att be om ursäkt för uttalanden om Natos krig i Afghanistan.

Trump sade nyligen att USA ”aldrig behövt” Nato och anklagade allierade för att ha hållit sig ”en bit från frontlinjerna” under insatsen.

Uttalandena har väckt starka reaktioner bland europeiska politiker. I ett tv-framträdande i tysk public service sade Pistorius att Trumps ord är respektlösa mot de stupade.

– Det är helt enkelt inte rätt och respektlöst att tala om allierades döda på det sättet. De stod alla där, vid USA:s sida. Att påstå något annat i dag är helt enkelt inte sant, sade Pistorius enligt Reuters.

Tusentals tyska soldater deltog i Natos operationer i Afghanistan, bland annat Operation Enduring Freedom och Resolute Support. Totalt dödades 59 tyska militärer.

Pistorius säger att han tänker ta upp frågan vid nästa samtal med USA:s försvarsminister Pete Hegseth och upprepar kravet på en ursäkt från Trump.

– Det vore ett tecken på anständighet, respekt och också insikt, sade han.

Kritiken delas av flera europeiska ledare. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kallade Trumps uttalanden ”rent ut sagt chockerande”. Storbritannien förlorade 457 soldater i Afghanistan.

Trump har senare berömt ”modiga” brittiska soldater, men utan att be om ursäkt för sina tidigare uttalanden eller nämna andra Natoallierades insatser.

