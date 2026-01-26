Vill inte svara på hur de köper och kontrollerar politikerna

Miriam Adelson och Haim Saban är toppdonatorer på sin respektive sida av politiken. Adelson donerar miljardbelopp till republikanska politiker och Saban fokuserar på de demokratiska – men de har båda samma krav på motprestation: ett villkorslöst stöd till Israel.

När Miriam Adelson under evenemanget hos Israeli-American Council tillfrågades om hur hon och hennes framlidne make Sheldon Adelson byggt upp nära relationer till politiker på både delstats- och federal nivå, valde hon att inte svara.

– Kan jag få slippa svara? … Jag vill vara sanningsenlig och det finns så många saker som jag inte vill prata om, svarade Miriam Adelson.

Israeli-American Council to billionaire Haim Saban: How do you buy and exercise influence over politicians in the US?



Saban: "I wanna be cautious…We just play within the system…Those who give more have more access, and those who give less have less access—it's simple math." pic.twitter.com/DYIcUsIwPc — Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) January 18, 2026

Frågeställaren betonade att han inte efterfrågade detaljer, men Adelson stod fast vid sitt beslut att avstå.

Haim Saban, som länge varit toppfinansiär av det demokratiska partiet, gav ett något mer utförligt svar men underströk att allt sker inom ramen för gällande lagstiftning.

– Jag vill vara försiktig med hur jag säger det här … Det är ett system som vi inte har skapat. Det är ett system som finns på plats. Det är ett lagligt system och vi spelar bara inom systemet. De som ger mer har mer tillgång och de som ger mindre har mindre tillgång – det är enkel matematik, säger Saban.

Saban har tidigare förklarat vad syftet med hans donationer är:

– Jag är en enfrågeperson, och min fråga är Israel.

Hans bidrag har i huvudsak gått till demokratiska kandidater. Adelson har i sin tur varit en av de största givarna till republikanska kandidater, särskilt Donald Trump.

Trump har själv vid flera tillfällen medgett att beslut under hans första presidentperiod fattades på beställning från Adelson-familjen, som donerat hundratals miljoner dollar till hans kampanjer. Han har bland annat pekat på flytten av USA:s ambassad i Israel till Jerusalem och erkännandet av Israels annektering av Golanhöjderna som åtgärder som låg dem varmt om hjärtat.

I oktober hyllade Trump sin välgörarinna i det israeliska parlamentet, Knesset. Han berättade bland annat att Miriam Adelson vägrat svara på om hon gillar USA eller Israel mest.

– Jag ställer till det för henne nu, men jag frågade henne faktiskt en gång: "Vad älskar du mest? USA eller Israel?" Hon vägrade svara. Det kan betyda Israel, sade en leende Trump, känd för slagordet "America first".

USA:s system för kampanjfinansiering och lobbying tillåter omfattande privata donationer och politiskt påverkansarbete. Kritiker menar att detta i praktiken ger miljardärer kontroll över politiska beslut, något som anses ha blivit särskilt tydligt under Donald Trump – som inte hymlar med att han jobbar för sina främsta finansiärer.