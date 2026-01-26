© Skärmavbild
Miriam Adelson och Haim Saban får frågor om sina donationer.

Vill inte svara på hur de köper och kontrollerar politikerna

Scrolla för video...

Publicerad 26 januari 2026 kl 17.38

Utrikes. Under ett evenemang arrangerat av Israeli-American Council ställdes direkta frågor till de israelisk-amerikanska miljardärerna Miriam Adelson och Haim Saban om hur de använder sina ekonomiska resurser för köpa politiker. Svaren blev undvikande.

Dela artikeln

Miriam Adelson och Haim Saban är toppdonatorer på sin respektive sida av politiken. Adelson donerar miljardbelopp till republikanska politiker och Saban fokuserar på de demokratiska – men de har båda samma krav på motprestation: ett villkorslöst stöd till Israel.

När Miriam Adelson under evenemanget hos Israeli-American Council tillfrågades om hur hon och hennes framlidne make Sheldon Adelson byggt upp nära relationer till politiker på både delstats- och federal nivå, valde hon att inte svara.

– Kan jag få slippa svara? … Jag vill vara sanningsenlig och det finns så många saker som jag inte vill prata om, svarade Miriam Adelson.

Frågeställaren betonade att han inte efterfrågade detaljer, men Adelson stod fast vid sitt beslut att avstå.

Haim Saban, som länge varit toppfinansiär av det demokratiska partiet, gav ett något mer utförligt svar men underströk att allt sker inom ramen för gällande lagstiftning.

– Jag vill vara försiktig med hur jag säger det här … Det är ett system som vi inte har skapat. Det är ett system som finns på plats. Det är ett lagligt system och vi spelar bara inom systemet. De som ger mer har mer tillgång och de som ger mindre har mindre tillgång – det är enkel matematik, säger Saban.

Saban har tidigare förklarat vad syftet med hans donationer är:

– Jag är en enfrågeperson, och min fråga är Israel.

Hans bidrag har i huvudsak gått till demokratiska kandidater. Adelson har i sin tur varit en av de största givarna till republikanska kandidater, särskilt Donald Trump.

Trump har själv vid flera tillfällen medgett att beslut under hans första presidentperiod fattades på beställning från Adelson-familjen, som donerat hundratals miljoner dollar till hans kampanjer. Han har bland annat pekat på flytten av USA:s ambassad i Israel till Jerusalem och erkännandet av Israels annektering av Golanhöjderna som åtgärder som låg dem varmt om hjärtat.

I oktober hyllade Trump sin välgörarinna i det israeliska parlamentet, Knesset. Han berättade bland annat att Miriam Adelson vägrat svara på om hon gillar USA eller Israel mest.

– Jag ställer till det för henne nu, men jag frågade henne faktiskt en gång: "Vad älskar du mest? USA eller Israel?" Hon vägrade svara. Det kan betyda Israel, sade en leende Trump, känd för slagordet "America first".

USA:s system för kampanjfinansiering och lobbying tillåter omfattande privata donationer och politiskt påverkansarbete. Kritiker menar att detta i praktiken ger miljardärer kontroll över politiska beslut, något som anses ha blivit särskilt tydligt under Donald Trump – som inte hymlar med att han jobbar för sina främsta finansiärer.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

USA överger kurderna – stöttar syriska jihad-regimen i stället

Hjälpte till att besegra IS. Nu får SDF kalla handen av Washington – som hellre vill arbeta med IS-veteranen Ahmed al-Sharaa.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.