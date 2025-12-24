Antisemitismen i USA
© Kremlin.ru
 

Tucker Carlson årets antisemit

Publicerad 24 december 2025 kl 12.43

Utrikes. Den amerikanske medieprofilen Tucker Carlson har utsetts till ”årets antisemit 2025” av StopAntisemitism. Organisationen menar att hans intervjuer med kontroversiella gäster bidragit till att normalisera antisemitiska budskap.

Dela artikeln

StopAntisemitism motiverar utmärkelsen med att Carlson under året gett utrymme åt personer vars uttalanden de beskriver som antisemitiska. Beslutet ska ha fattats med stor majoritet.

– Med en överväldigande röstmarginal har Tucker Carlson utsetts till StopAntisemitisms antisemit för 2025, säger organisationens grundare och vd Liora Rez.

En central händelse är en intervju i oktober med den antisemitiske debattören Nick Fuentes. Under samtalet angrep Fuentes ”organiserad judendom i USA”, beskrev sig som ”pro-vit” och uttryckte beundran för Josef Stalin.

Efter sändningen anklagade StopAntisemitism Carlson för att använda sin räckvidd för att legitimera hatbudskap.

"Han använder sin plattform med miljontals följare för att normalisera antisemitism, från att tona ned vit makt-ideologi till att sprida den antisemitiska teorin om 'det stora befolkningsbytet'", skrev organisationen i ett uttalande.

Tidigare pristagare i årets antisemit inkluderar namn som Barack Obama och Greta Thunberg.

