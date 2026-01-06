© FT BILD
 

Uppgift: Klanlojalitet präglar jobbet på Migrationsverket

Publicerad 6 januari 2026 kl 12.03

Utrikes. Vittnesmål från anställda på Migrationsverket beskriver en intern kultur med språkgrupper, klanlojaliteter och tystnad. Svenska delar av personalen börjar nu ifrågasätta att allt går rätt till på myndigheten, men tvingas tala tyst om det, uppger källor inom verket för Samnytt.

En källa som uppges ha lång erfarenhet inom Migrationsverket uppger för Samnytt att personalen i stor utsträckning grupperar sig efter språk och ursprung, vilket påverkar arbetet och insynen.

Enligt källan har kravet på svenska som arbetsspråk i praktiken övergetts, samtidigt som majoriteten av personalen har annan bakgrund än svensk.

– Många har inte ens svenskt medborgarskap. Och man pratar sitt eget språk med sin egen grupp, säger källan till Samnytt.

Källan menar att detta lett till informella strukturer där släkt- och klanband påverkar beslutsfattandet och där chefer och kollegor har svårt att få insyn i hur myndighetens verksamhet bedrivs.

– Det bildas klaner som engagerar sig i att få hit sina egna släktingar, säger källan till Samnytt.

Efter Hamas attack den 7 oktober 2023 uppges förändringarna ha blivit tydligare. Anställda började bära hijab och politiska slagord hördes på arbetsplatsen.

Källan uppger att kritik, oftast från de etniska svenskar som jobbar på myndigheten, kan leda till utfrysning.

– Vi måste prata bakom stängda dörrar så att ingen hör, säger källan till Samnytt.

Samnytt uppger att Migrationsverket har sökts för en kommentar.

