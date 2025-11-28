© Regeringen
 

Regeringen: Ge polisen AI-ansiktsigenkänning – "i realtid"

Inrikes. Regeringen går vidare med en lagrådsremiss som ska göra det möjligt för polisen att använda AI-baserad ansiktsigenkänning i realtid. Syftet uppges vara att snabbare hitta misstänkta, brottsoffer och eftersökta personer.

Det nya förslaget presenterades på en pressträff av justitieminister Gunnar Strömmer (M):

– Vi ska presentera ett nytt kraftfullt verktyg. Bakgrunden är att regeringen i går fattade beslut om en lagrådsremiss om att kunna använda AI-ansiktsigenkänning i realtid, sade han.

– Vi är på rätt väg men vi är långt ifrån framme.

Strömmer lyfter fram kamerabevakning som ett centralt verktyg för att stoppa våldet och utreda brott.

Civilminister Erik Slottner betonade teknikens möjligheter:

– När vi pratar om AI generellt är det lätt att tanken leder till hur vi ska effektivisera processer, bli snabbare och sänka kostnader. Men vi kan också använda AI och ha stor nytta av AI inom många andra områden, sade han.

Det som normalt sätt skulle ta flera veckor går nu att göra "på några sekunder", enligt Slottner.

– Genom ansiktsigenkänning i realtid kan vi hitta brottslingar, eller bortrövade barn, eller eftersökta terrorister, för att nämna några.

I dag är AI-igenkänning på allmän plats i princip förbjuden, men regeringen vill ge polisen bredare undantag för att bekämpa allvarlig kriminalitet.

Liberalernas Martin Melin säger att tekniken ska användas för att hitta offer, förhindra grova våldsbrott, utreda brott som mord och våldtäkt och för att verkställa straff.

