Efter afghanens dåd – Trump portar afghaner från USA

USA:s migrationsmyndighet, US Citizenship and Immigration Services (USCIS), meddelar att all handläggning av afghanska invandringsärenden fryses.

Beslutet gäller tills myndigheterna gått igenom sina säkerhets- och kontrollrutiner, rapporterar BBC News.

Bakgrunden är attentatet i centrala Washington under onsdagen, då två nationalgardister skottskadades allvarligt nära Farragut Square, ett stenkast från Vita huset.

President Trump har betecknat attacken som "en terrorhandling". Nu lovar han även att granska samtliga afghaner som fick asyl via Joe Bidens program.

– Vi måste se över varenda utlänning som tagits in i vårt land från Afghanistan under Biden. Och vi måste vidta åtgärder för att säkerställa att vi avlägsnar alla utlänningar som inte hör hemma här.

Enligt polisen kom gärningsmannen runt ett hörn och öppnade eld direkt mot soldaterna, som patrullerade vid korsningen 17th Street och I Street.

Andra soldater i närheten hörde skotten, ingrep och brottade ned mannen tills polis anlände. Den misstänkte sköts fyra gånger och vårdas nu själv på sjukhus. De två skottskadade nationalgardisterna beskrivs fortfarande som kritiskt skadade, och deras identiteter har ännu inte offentliggjorts.

I ett pressmeddelande från Department of Homeland Security pekas den misstänkte ut som Rahmanullah Lakanwal, en afghansk medborgare som kallas "en kriminell utlänning från Afghanistan". Han uppges ha kommit till USA i september 2021 under Joe Bidens presidentskap genom programmet Operation Allies Welcome, som togs fram för afghaner efter USA:s kaotiska reträtt och talibanernas maktövertagande.

Enligt uppgifter till CBS ansökte Lakanwal om asyl 2024 och fick sin ansökan beviljad tidigare i år. Han uppges vara 29 år gammal och vägra samarbeta med utredarna.

Försvarsminister Pete Hegseth uppger att presidenten har beordrat ytterligare 500 nationalgardister till huvudstaden efter skjutningen.

– Detta kommer bara att stärka vår beslutsamhet att se till att vi gör Washington DC tryggt och vackert, säger han.

Totalt finns nu nästan 2.200 soldater ur nationalgardet i staden. De är en reservstyrka som kan sättas in militärt men saknar befogenhet att gripa eller upprätthålla vanlig lag. Förbanden skickades till Washington i augusti för att, enligt Trump, möta den "okontrollerade" brottsligheten i staden.

Trump har redan tidigare i år infört ett inreseförbud för medborgare från Afghanistan och elva andra länder. Vissa afghaner med särskilda invandringsvisum – till exempel personer som arbetat direkt för USA:s militär och fruktar vedergällning från talibanerna – har varit undantagna.

Presidenten har också avskaffat ett program för tillfälligt skydd (TPS) som gav tusentals afghaner rätt att stanna och arbeta i USA så länge det bedömdes som för farligt att återvända till hemlandet. Nu stoppas istället ny prövning av afghanska ärenden helt i väntan på en genomgång av säkerhets- och kontrollrutinerna.