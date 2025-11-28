Svenska mediechefer polisanmäler Mark Zuckerberg – för "grov kriminalitet"

© Anthony Quintano
Media. Den svenska publicistorganisationen Utgivarna polisanmäler amerikanska Metas vd Mark Zuckerberg. Skälet är de omfattande bluffannonserna på Facebook och Instagram, som enligt organisationen både utnyttjar svenska medieprofiler och lurar privatpersoner på stora belopp.

Utgivarna samlar bland andra SVT, TV4, Sveriges Radio, UR, Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter.

Enligt organisationen tillåter Meta att bedragare använder svenska logotyper, fejkade videor och manipulerade intervjuklipp för att locka människor till medicinbluffar och andra bedrägerier.

Zuckerberg tjänade 150 miljarder på bedrägerier.

Trots upprepade möten med Facebooks ansvariga har problemen fortsatt.

– Det är häpnadsväckande att ett av världens största och mest lönsamma bolag tillåts tjäna stora summor genom att fortsätta förmedla kriminalitet som drabbar oskyldiga människor hårt, utan att vidta tillräckliga åtgärder för att stoppa den. Det är ett brott som förtjänar en juridisk process, säger James Savage, Utgivarnas ordförande, i ett pressmeddelande.

TV4:s programdirektör Viveka Hansson, vice ordförande i Utgivarna, skräder inte orden.

– Det är grov kriminalitet som förtjänar en rättsprocess. Det är vanliga människor som luras i slutändan, säger hon till TV4 Nyheterna.

Anmälan omfattar bedrägeri, medverkan till bedrägeri och förberedelse till bedrägeri. Den inkluderar också brott mot lagen om namn och bild i reklam, då AI-genererade videor med bland andra Anna Brolin, Olof Lundh och SVT:s Karin Mattisson spridits utan tillstånd. Dessutom anmäls varumärkesintrång när bluffannonserna använder loggor från svenska medier.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet hänvisar Utgivarna till Reuters uppgifter om att annonser kopplade till bedrägerier stod för tio procent av Metas intäkter förra året. Finansinspektionen har samtidigt visat att 5.000 svenskar på kort tid förlorat sammanlagt en halv miljard kronor till bluffannonserna.

Utgivarna kräver nu också att regeringen agerar kraftfullt:

"Regeringen måste kräva fler och kraftigare åtgärder, av Meta självt eller via aktivt arbete för hårdare EU-lagstiftning."

